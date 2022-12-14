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MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: TÜRKİYE, BÖLGESEL KRİZLERDE ÇÖZÜM ODAKLI POLİTİKALARLA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

MÜSİAD Köln ve MÜSİAD İngiltere Genel Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞİRKETLER 14.12.2022, 11:30
MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: TÜRKİYE, BÖLGESEL KRİZLERDE ÇÖZÜM ODAKLI POLİTİKALARLA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

Genel Kurullar neticesinde MÜSİAD Köln Şube Başkanlığına Yunus Arslan, MÜSİAD İngiltere Şube Başkanlığına ise Murat Bingöl seçildi. Başkan Asmalı, Avrupa programı çerçevesinde yaptığı bölgesel gelişmelere yönelik değerlendirmede, “Bugün gelinen noktada, çözüm odaklı, yapıcı ve 'önce insan' anlayışıyla hareket eden bir Türkiye görüyoruz” dedi.

MÜSİAD Köln ve MÜSİAD İngiltere şubelerinde görev değişimleri yapıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurullar neticesinde Yunus Arslan MÜSİAD Köln Şube Başkanlığına, Murat Bingöl ise MÜSİAD İngiltere Şube Başkanlığına seçildi.

MÜSİAD'ın Almanya ve İngiltere programının ilk bölümünde MÜSİAD Köln Genel Kurulu, Genel Başkan Mahmut Asmalı, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, bölgedeki iş dünyası temsilcileri ve MÜSİAD üyesi iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Köln Başkonsolosluğu ve İslam Toplumu Milli Görüş Genel Merkezini de ziyaret eden Genel Başkan Asmalı, Başkonsolos Turhan Kaya ve İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün ile bölgedeki MÜSİAD çalışmaları ve ticaret yaşamına yönelik istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Köln şubesi ev sahipliğinde üye iş insanları ile de bir araya gelen Genel Başkan Asmalı, daha sonra MÜSİAD üyesi Hatex Group'u ziyaret ederek Hatex Yöneticisi Burhan Asan'dan çalışmalarına yönelik bilgi aldı.

"Türkiye, Almanya ve Avrupa bölgesiyle ticarette önemli bir rol üstleniyor"

İngiltere seyahati öncesi Almanya temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Mahmut Asmalı, Türk iş insanlarının çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Türkiye, hem Almanya hem de Avrupa bölgesiyle yapılan ticarette önemli bir rol üstleniyor. MÜSİAD olarak, AB içerisindeki iş insanlarımızın sayısını artırarak, hem bölgesel hem de ülkeler arası ticari ilişkilere daha çok katkı vermek istiyoruz" dedi.

Başkan Asmalı, MÜSİAD Köln Genel Kurulu neticesinde MÜSİAD Köln Şube Başkanlığına seçilen Yunus Arslan'a başarılar dilerken, görevi devreden Şube Başkanı Bahattin Yılmaz'a da katkıları için teşekkür etti.

Almanya temasları sonrası MÜSİAD İngiltere Genel Kurulu için Londra'ya geçen MÜSİAD heyeti, MÜSİAD üyeleri Vehbi Keleş'i Gima Grup fabrikasında, Mehmet Demir'i ise Modern Paper tesislerinde ziyaret ederek, çalışmalarına yönelik bilgi aldı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde MÜSİAD İngiltere üyeleri ile bir araya gelen Başkan Mahmut Asmalı, bölgedeki ticaret yaşamına yönelik istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra MÜSİAD İngiltere Genel Kuruluna katıldı. 

"Türkiye, 'önce insan' anlayışıyla hareket ediyor"

MÜSİAD İngiltere Genel Kurulu'nda yaptığı değerlendirmede Türkiye ve İngiltere ticari ilişkilerine değinen Başkan Asmalı, Türkiye'nin Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizinde kilit bir konumda olduğunun altını çizdi. 

Başkan Asmalı, bölgesel çatışmalar ve küresel krizlerin yeni dönemde ülkeler arası iş birliğinin önemini daha da artırdığını vurgularken, Türkiye ve İngiltere ticari ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için MÜSİAD'ın üzerine düşeni yapacağını söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı açıklamasında Türkiye'nin tahıl krizindeki rolüne de değinirken, "Bölgesel ve küresel alanda barışın tesisi ve arabulucu rolüyle Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birbiri ardına diplomatik zaferlere imza atıyor. Bugün gelinen noktada, çözüm odaklı, yapıcı ve 'önce insan' anlayışıyla hareket eden bir Türkiye görüyoruz. MÜSİAD olarak, ticari diplomasinin yanında ülkemizin insani alandaki çalışmalarına da katkı sağlayarak, insani diplomasiyi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Asmalı ayrıca, MÜSİAD İngiltere Genel Kurulu neticesinde MÜSİAD İngiltere Şube Başkanlığına seçilen Murat Bingöl'e başarılar dilerken, görevini devreden Şube Başkanı Mustafa Demir'e de çalışmaları için teşekkür etti.

MÜSİAD İngiltere Genel Kurulu sonrası Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile bir araya gelen MÜSİAD heyeti, MÜSİAD projeleri ve bölgedeki ticaret yaşamına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

İngiltere programı çerçevesinde MÜSİAD İngiltere ofisini de ziyaret eden heyet, bölgesel ticaret fırsatlarına ilişkin sunumu dinlerken, iki ülke ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

#MÜSİAD #MAHMUT ASMALI
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