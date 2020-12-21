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Museum of Illusions Emaar'da açıldı

Eğlence ve aksiyon tutkunlarını pek çok farklı konseptte aktiviteyle buluşturan Emaar; açılışı yeni gerçekleştirilen Museum of Illusions ile konuklarına yepyeni bir deneyim yaşatıyor.

Museum of Illusions Emaar'da açıldı

Emaar, 7'den 70'e her yaşa hitap eden deneyim alanlarına bir yenisini daha ekledi. İllüzyonlarla herkesi sıra dışı bir dünyaya davet eden Museum of Illusions’un en yeni şubesi Emaar Square Mall’de açıldı. 

Anadolu yakasının ilk illüzyon müzesi olma özelliği de taşıyan Museum of Illusions, konuklarına farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Dünyada 16 ülkede, 24 şehirde bulunan Museum of Illusions, ziyaretçilerine eğlenerek öğrenme ve sınırsız fotoğraf çekme fırsatı sunuyor. 

İllüzyon Müzesi’nde Tepetaklak Ev, Sonsuzluk Odası, Hologramlar, Ames Odası, Bina İllüzyonu, Vortex Tüneli gibi sergiler yeni konseptleri ile meraklıları ile buluşuyor. Museum of Illusions, diğer müzelerin aksine eğlenceyi ve öğrenmeyi aynı anda yaşatan ve eserleri deneyimleme imkânı ile çocuklardan yetişkinlere tüm misafirlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda dolu dolu vakit geçirmeye davet ediyor.

Duyularınıza olan sarsılmaz inancınızı sorgulamanıza yol açacak muhteşem illüzyonlarla şaşırabilir, Vortex Tüneli’nde kendinizi bir anda dönen bir silindirin içerisinde bulabilir, hologram koleksiyonunu gezerken, her bir optik illüzyonu ve enstalasyonu yakından inceleyebilirsiniz.  

Macera severlerin tercihi The Jump’tan, pek çok farklı konseptte oyunlarıyla VR Room’a, penguenlerden timsahlara yüzlerce su altı canlısının olduğu Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi’den, Museum of Illusions’e pek çok farklı türde eğlence Emaar’da…

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Museum Of IllusionsEmaar
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