Murat Boz iki dakikada “Yemek Hazır” dedi

Yayla, sağlıklı beslenmek isteyen ancak yemek yapmak için geniş vakti olmayanlar için hazırladığı ev yapımı tadında Yemek Hazır ürünlerini Murat Boz ile tanıtmaya devam ediyor. Serinin ikincisi olan film bir markette geçiyor. Reyondan ‘Yemek Hazır’ ürünü alan Murat Boz ile çarpışan bir iş kadınının çarpışma sonucunda Murat Boz ile değil ‘Yemek Hazır’ ürünleriyle tanışması ele alınıyor.

Ev yemeklerinden oluşan ve iki dakikada hazırlanabilen Yemek Hazır ürünleri, yoğun hayat temposunda sağlıklı çözümlere pratik bir şekilde ulaşmak isteyenler için kurtarıcı nitelikte. Tüketicilerin ürünlere marketlerden kolaylıkla ulaşabileceğini anlatan reklam filmi özellikle çalışan kitleyi hedefliyor.

Being Çözüm imzası taşıyan esprili reklam filminin yapımcılığını Organic Films üstlenirken yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.