MURAT AÇIL’A ANLAMLI ANMA

Pandemi döneminde yaptığı etkinlikler ses getiren ve 20 bin işletmenin Güvenilir2023 İstanbul Projesi kapsamında farkındalık eğitimi almasını sağlayan Güvenilir Ürün Platformu, geleneksel hale gelen Hayat Güvenilir Olsa etkinliğini geçen sene hayatını kaybeden başarılı Belediye Başkanı Murat Açıl anısına düzenledi.

Bayim Olur musun fuarı kapsamında düzenlenen programda Hayat Güvenilir Olsa isimli panel ve sonrasında Murat Açıl Vefa Etkinliği düzenlendi. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde İBB Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin, Elopar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sandal ve İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Naki Çetin konuşmacı olarak yer aldı.

Panel sonrasında Murat Açıl Vefa Ödüllerine geçildi. Güvenilir Ürün Platformu’nun 2021 etkinliğinde En Güvenilir Yerel Yönetim ödülünü alan ve ertesi gün elim bir kazada hayatını kaybeden Murat Açıl’ı unutmayan sevenlerinin katıldığı törende CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Zücder Başkanı Mesut Öksüz, İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Kast-Kader Başkanı Emine Çelik, Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Dönmez ve oğlu Sedat Açıl Murat Açıl anısına konuşma yaptı. Anma Etkinliği’nde Yılmaz Özmen Murat Açıl Özel Ödülü’nü alırken, teşekkür edilen tüm isimler;

YILMAZ ÖZMEN- MURAT AÇIL ÖZEL ÖDÜLÜ

ÖZEL ÖDÜLÜ YAHYA ARIKAN-TSMMM Odaları Birliği Genel Sekreteri

MESUT ÖKSÜZ-ZÜCDER BAŞKANI

AHMET AÇAR-İŞ İNSANI

HACI DEMİR-PERPA ELEKTROKENT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÇETİN ÜNSALAN-GAZETECİ

MEHMET BAYKUT-İŞ İNSANI

AHMET ERKUTOĞLU-İŞ İNSANI

ALİ BOZTAŞ-İŞ İNSANI

MURAT YILDIRIM-İŞ İNSANI

TURAN HANÇERLİ-AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI

MAHİR POLAT-İBB GENEL SEKRETERİ

ÖZGEN NAMA-İHE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

FİLİZ AKKAŞ-GİRİŞİMCİ

FERİHAN KARASU-GAZETECİ

RIZA AKPOLAT-BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI

ŞERDİL DARA ODABAŞI-KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI

SELMA CENGİZ-İŞ İNSANI

AYLİN NAZLIAKA-CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI

FATMA AYDOĞDU-İŞ İNSANI

MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU-İŞ İNSANI

SEVİM ERENGİL-İŞ İNSANI

FATİH AŞÇI-İŞ İNSANI

HASAN AKKUŞ-İŞ İNSANI

SÜLEYMAN DÖNMEZ-SİVGİAD BAŞKANI

MUAMMER KESKİN-ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI

Bayim Olur Musun fuarı kapsamında düzenlenecek etkinliğimize ve ödül törenine katılarak “Hayat Güvenilir Olsa” anlayışına destek vermenizi bekler sağlıklı günler dileriz