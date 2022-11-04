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MURAT AÇIL’A ANLAMLI ANMA

ŞİRKETLER 04.11.2022, 09:55
MURAT AÇIL’A ANLAMLI ANMA

Pandemi döneminde yaptığı etkinlikler ses getiren ve 20 bin işletmenin Güvenilir2023 İstanbul Projesi kapsamında farkındalık eğitimi almasını sağlayan Güvenilir Ürün Platformu, geleneksel hale gelen Hayat Güvenilir Olsa etkinliğini geçen sene hayatını kaybeden başarılı Belediye Başkanı Murat Açıl anısına düzenledi.

Bayim Olur musun fuarı kapsamında düzenlenen programda Hayat Güvenilir Olsa isimli panel ve sonrasında Murat Açıl Vefa Etkinliği düzenlendi. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde İBB Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin, Elopar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sandal ve İBB Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Naki Çetin konuşmacı olarak yer aldı.

Panel sonrasında Murat Açıl Vefa Ödüllerine geçildi. Güvenilir Ürün Platformu’nun 2021 etkinliğinde En Güvenilir Yerel Yönetim ödülünü alan ve ertesi gün elim bir kazada hayatını kaybeden Murat Açıl’ı unutmayan sevenlerinin katıldığı törende CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Zücder Başkanı Mesut Öksüz, İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Kast-Kader Başkanı Emine Çelik, Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Dönmez ve oğlu Sedat Açıl Murat Açıl anısına konuşma yaptı. Anma Etkinliği’nde Yılmaz Özmen Murat Açıl Özel Ödülü’nü alırken, teşekkür edilen tüm isimler;

  • YILMAZ ÖZMEN-MURAT AÇIL ÖZEL ÖDÜLÜ
  • YAHYA ARIKAN-TSMMM Odaları Birliği Genel Sekreteri
  • MESUT ÖKSÜZ-ZÜCDER BAŞKANI
  • AHMET AÇAR-İŞ İNSANI
  • HACI DEMİR-PERPA ELEKTROKENT YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  • ÇETİN ÜNSALAN-GAZETECİ
  • MEHMET BAYKUT-İŞ İNSANI
  • AHMET ERKUTOĞLU-İŞ İNSANI
  • ALİ BOZTAŞ-İŞ İNSANI
  • MURAT YILDIRIM-İŞ İNSANI
  • TURAN HANÇERLİ-AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI
  • MAHİR POLAT-İBB GENEL SEKRETERİ
  • ÖZGEN NAMA-İHE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
  • FİLİZ AKKAŞ-GİRİŞİMCİ
  • FERİHAN KARASU-GAZETECİ
  • RIZA AKPOLAT-BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI
  • ŞERDİL DARA ODABAŞI-KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI
  • SELMA CENGİZ-İŞ İNSANI
  • AYLİN NAZLIAKA-CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI
  • FATMA AYDOĞDU-İŞ İNSANI
  • MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU-İŞ İNSANI
  • SEVİM ERENGİL-İŞ İNSANI
  • FATİH AŞÇI-İŞ İNSANI
  • HASAN AKKUŞ-İŞ İNSANI
  • SÜLEYMAN DÖNMEZ-SİVGİAD BAŞKANI
  • MUAMMER KESKİN-ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI

Bayim Olur Musun fuarı kapsamında düzenlenecek etkinliğimize ve ödül törenine katılarak “Hayat Güvenilir Olsa” anlayışına destek vermenizi bekler sağlıklı günler dileriz

#MURAT AÇIL
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