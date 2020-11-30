Multinet Up, Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 2 ödül birden kazandı!

Markaların müşteri deneyimi projelerinin değerlendirildiği CX Awards Turkey - Müşteri Deneyimi Ödülleri 27 Kasım’da online olarak gerçekleştirilen ödültöreninde sahiplerini buldu. Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, yapay zekâ destekli müşteri memnuniyeti ölçümü projesi PULSE ile En Yenilikçi Jüri Özel Ödülü ve Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı Kategorisi’nde Büyük Düşünce Ödülü’nün kazananı oldu.

Müşterilerin memnuniyet seviyelerini belirlemek, müşteri memnuniyetini artırmak ve böylece müşteri kaybını önlemek için hayata geçirilen yapay zekâ destekli PULSE projesi ile Multinet Up müşterilerinin etkileşim anındaki gerçek zamanlı duygu durumu ve memnuniyet seviyesi ölçülüp skorlanabiliyor.

“PULSE projemiz ile müşteri memnuniyet skorlarımızı yükselttik”

Ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Multinet Up Müşteri Deneyimi ve Yönetişim Direktörü Gül Bilgin Mokan, “Multinet Up’ta müşterilerimiz, kullanıcılarımız ve işletmelerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdiğimiz çözümleri inovatif bir perspektifle ve en yeni teknolojiler aracılığı ile üretiyoruz. Mükemmel müşteri deneyimine ulaşmak için yalnızca ürün ve hizmetlerimizi değil, müşterilerimizle temasta olduğumuz tüm süreçleri aynı yenilikçi vizyon ile tasarlıyoruz. Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri, en iyi deneyimi yaratma hedefi ile çıktığımız yolda bize büyük olanaklar tanıyor. PULSE projesinde de bu olanakları değerlendirdik ve en iyi sonuçları hedefledik. Proje kapsamında, bir start up ile iş birliği yaparak paydaşlarımız ile yazılı kanallarda yapılan iletişimleri, Doğal Dil İşleme (NLP) yöntemiyle inceledik ve iletişimlerin içeriklerini olumsuzluk seviyesine göre sınıflandıran bir Yapay Öğrenme Modeli kurduk. Bu sayede paydaşlarımızın olumsuz içeriğe sahip talep ve isteklerine, şikâyet seviyesine ulaşmadan hızlıca müdahale edebiliyoruz. PULSE Projesi sayesinde zaten yüksek olan müşteri memnuniyet skorlarımızı daha da yükselttik ve müşteri sadakatimizi artırdık. Bu başarımızın CX Awards’ta 2 farklı ödüle layık görülmesi bizim için çok gurur verici. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kusursuz müşteri deneyimi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.