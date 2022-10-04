Mücevher Sektörü İstanbul’da Buluşuyor

Dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, son 10 yılda arttırdığı ihracat kapasitesi sayesinde sektördeki lider ülkelerden birisi hâline geldi. Sektörün yurtdışı başarısında firmaların dünyanın birçok yerinde düzenlenen fuarlara katılımları, ürün tanıtımları büyük arz ediyor. Bu kapsamda ise ülkemizde 1986’dan beri sektörün nabzını attığı dünyanın 5 büyük fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show” 52’nci kez kapılarını açacak.

Elmas Kule sponsorluğunda Informa Markets tarafından 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, sektörün uluslararası buluşma noktası olacak. 120 den fazla ülkeden 23 binin üzerinde mücevher sektör profesyoneli, 1.000 firma ve marka ile bir araya gelecek. Katılımcılar fuarda; pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Fuarın, bilgi sponsorluğunu JTR Jewellery Technology Research, kasa sponsorluğunu ise Loomis üstleniyor.

Mücevher Sektörünün Gelişimini Destekleyici Etkinlikler Düzenlenecek

Mücevher İhracatçıları Birliği ve Istanbul Jewelry Show'un ortak projesi olan Designer Club ile takı tasarımcıları ve ustaları ürettikleri tasarım ve takıları onlara ayrılan özel bir stantta sergileme şansı buluyor. Fuar alanında oluşturulan bu bölüm ile tasarımcılar, yeni fırsatların kapılarını aralarken, dünyaya da açılıyor. Fuar ayrıca Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kuyumcular Odası iş birliğinde düzenlenecek “Art for Jewellery – Inspiration Hub” etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Farklı projelerle gelişerek, sanatın ve sanatçıların mücevher sektörüne katkıda bulunmasını amaçlayan etkinlikler, “ Kültür Sanat ve Mücevher”, “Moda, Kültür ve Sanatın Mücevher Sektörümüzün Markalaşmasına Etkisi”, “Moda, Kültür ve Sanatın Mücevher Sektörümüzün Markalaşmasına Etkisi” başlıklarında panellere sahne olacak. 6 Ekim Perşembe günü, saat 13:00’de gerçekleşecek olan etkinliğin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Sn. Pervin Ersoy da katılarak ilk panelde konuşmacılar arasında yerini alacak. 7 ve 8 Ekim tarihlerinde saat 13.30’da başlayacak panellere Yönetmen ve Sanatçı Hamdi Alkan, Sanatçı Gültekin Çizgen, Arkeolog Nezih Başgelen, Moda Tasarımcısı Dr. Özlem Süer gibi isimler katılacak.

36 Yıl Önce Başladı, Dünya’nın Sayılı Fuarlarından Biri Oldu

Fuarın Türkiye mücevher ihracatına büyük katkıda bulunmasını beklediklerini belirten Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “ 36 yıl önce 38 firma katılımı ile başladığımız bu yolculuğumuzu, sektörden aldığımız güçle beraber bugün 12 ülkeden 1.000 katılımcı firma marka katılımıyla dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde ilk sırada yer alan fuarımızı 52. kez düzenleyecek olmaktan gurur duyuyoruz. 120’den fazla ülkeden, 23 binin üzerinde sektör profesyoneli fuarımıza bekleniyor. Dünyanın her bir yanından ziyaretçilerimiz olacak” dedi.

Fuar Alanında Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik vizyonu ile fuarda çevreye duyarlı birçok çalışma, konunun önemine dikkat çekiyor. Etkinliğin karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla; basılı materyallerin azaltılması, yaka kartlarını ve fuar halılarını geri dönüştürülmesi, LED teknolojisi kullanarak elektrik tasarrufu sağlanması, kağıt kullanımını azaltmak için ziyaretçi anketlerini tablet aracılığıyla online yapılması, CO2 emisyonunu en aza indirmek adına katılımcı ve ziyaretçileri, fuar alanına toplu taşıma ile ulaştırılması gibi detaylar ön plana çıkıyor.

B2B fuar ile sadece sektör profesyonelleri bir araya gelecek

Mücevherat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelmesi ve özellikle uluslararası pazarlarda etkinlik göstermesi adına düzenlenecek olan Istanbul Jewelry Show, ithalat ya da ihracat yapan firmaların müşteri ve tedarikçi bulma konusunda yeni alıcıları veya ticari iş ortaklarını daha kolay bulabilme fırsatı sunmuş olacak. Sektörün Türkiye ekonomisine olan katkısına vurgu yapacak olan fuar, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcıları ağırlayacak.