Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın koronavirüs survivor korona corona
Türkiye'de son 24 saatte 1632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1632...
Mahkeme Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti
Mahkeme Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer...
Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz
Sanayi üretimindeki artışta OECD'de 1,...
FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki 'mahrem' yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki 'mahrem' yapılanmasına...
Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil hukuk ihtiyacıdır
Teröristlerin hesaba çekilmesi en acil...

Mono App ile markalarını seç, bildirim geldikçe kazan

QNB Finansbank’ın kurum içi girişimcilik programı olan QNBEYOND Fikir Kampı’nın ilk dönem kazananlarından IBTech yöneticilerinden Ünal Sezer; Mono App mobil uygulamasıyla markalar ile iletişimde yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Mono App ile kullanıcılar istedikleri markaların bildirimlerine izin verecek, sadece bu markalardan bildirim alacak, bildirim aldıkça da puan kazanacaklar. Mono App kullanıcıları puanlarını TL olarak hesabına transfer edebilecek veya uygulama içerisindeki çeşitli yöntemlerle harcayabilecekler.

Mono App ile markalarını seç, bildirim geldikçe kazan

Türkiye’de ve dünyada yeni bir yöntemle markaları ve tüketicileri tek bir dijital platformda bir araya getiren Mono App uygulaması; App Store, Google Play ve AppGallery’de yerini aldı. Mono App’i telefonlarına indiren kullanıcılar, mesaj almak istedikleri markalardan SMS yerine mobil bildirim alabilecek ve aldıkları her bir bildirim için mono puan kazanacaklar.

Kazandıkları mono puanları QNB Finansbank veya Enpara.com hesaplarına TL olarak da transfer edebilen kullanıcılar, isterlerse bu puanları Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles Miline, Türkiye’de 3 binden fazla noktada geçerli hediye çekine, 45 binden fazla noktada geçerli Ticket yemek kuponuna da dönüştürebilecek. İsteyen Mono App kullanıcıları puanlarını sokak hayvanlarına mama olarak ulaştırılması için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP’a bağışlayabilecek ya da iklim değişikliği ile mücadele için yenilenebilir enerji projelerine aktarabilecek.

Mono uygulamasının dikkat çeken bir diğer özelliği Düello ile kullanıcıların uygulamada keyifli vakit geçirmeleri ve çeşitli hediyeler kazanmaları hedefleniyor. Her gün farklı saatlerde yapılacak Düello’lar da düelloya kayıt yaptıran kullanıcılar arasında en hızlı olanlar, markalardan çeşitli hediye çeklerini kazanabilecekler.

Proje Sponsoru QNB Finansbank Bilgi Teknolojileri, Operasyon, Kanallar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kürşad Demirkol konu ile ilgili şunları söyledi; “Mono, QNBEYOND Fikir Kampı’nda seçilen ve QNB Finansbank tarafından yatırım alan yenilikçi bir uygulama. Amacımız birbirinden değerli markalar ile müşterilerini, karşılıklı kazanımların olduğu bir platforma taşımak ve iletişimlerini sağlamak. Bir yandan markalar için tüketicilere ulaşabilecekleri yeni bir kanal oluşturuyorken; diğer yandan tüketiciler için sadece istedikleri markalardan bildirim almalarını sağlıyoruz. Mono App’in yenilikçi yönü ile bu platformda hem markalar, hem de tüketiciler kazanıyor.”

Anahtar Kelimeler:
Mono AppQNB FinansbankIBTechQNBEYONDMehmet Kürşad Demirkol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.