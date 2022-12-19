Son Dakika

Mobilyacılar uzak ülkelere açılıyor!

Son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik faaliyetlerini hızlandıran mobilya sektörü, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak ülkeler stratejisi kapsamında aralarında ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Nijerya ve Brezilya’nın da yer aldığı 18 ülkeye çıkarma yapıyor.

ŞİRKETLER 19.12.2022, 10:21
Mobilyacılar uzak ülkelere açılıyor!

Bu ülkelerden özellikle ABD pazarını yakından takip ettiklerini belirten İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Dünyanın birçok yerindeki fuarları takip ediyoruz ve yeni pazarlardaki varlığımızı güçlendirecek adımları hızlıca atıyoruz” dedi.

Türkiye mobilya sektörü gün geçtikçe dünyada bilinirliğini artırmaya devam ediyor. Yapılan yatırımlarla ithalatı minimum seviyeye indiren sektör,  hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracatını devamlı artırıyor. Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sunan mobilya sanayi, yeni pazar araştırmalarını da sürdürüyor. Mobilya sektörünü uluslararası pazarda temsil eden ve ihracatın artırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan “Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği Uzak Ülkeler Stratejisi bizim için önemli bir gündem maddesi. Bu doğrultuda belirlediğimiz uzak ülke pazarları içinde ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Nijerya, Brezilya gibi 18 ülke bulunuyor. Bu ülkelerden özellikle ABD hem mobilya hem de diğer sektörler için iştah açıcı bir pazar. ABD, Türkiye ihracatı için büyük bir potansiyel oluşturuyor ve ülke olarak 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu doğrultuda hem ülkemizin hem de sektörümüzün ABD’ye ihracatını artıracak tanıtımlara ve faaliyetlere hız vereceğiz” açıklamasında bulundu.

“Hedef hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak”

Türkiye mobilya sektörü ihracatından en önemli payı komşu ülkelerden aldığını belirten Erkan Özkan,  en çok ihracat yapılan ülkenin Irak olduğunu söyledi. İhracatta ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise İsrail’in yer aldığını dile getiren Özkan, “Sektör, ihracat rakamlarını devamlı artırarak yoluna devam ederken yeni pazarlar için de atılımlarını sürdürüyor. Üreticilerimiz her geçen gün tasarım ve kalite noktasında kendilerini geliştirerek çıtayı bir üst seviyeye taşıyorlar. Bu sayede de hem marka değerimiz hem de dünyada bilinirliğimiz artıyor. Biz gerek düzenlediğimiz gerekse de katıldığımız fuarlar aracılığı ile Türk mobilyasını dünyanın dört bir köşesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Birçok pazarda ürünlerimiz yer alıyor. Ancak sadece yer almak değil, bu noktalarda kalıcı olmak da önemli. Hedef pazarlarda kalıcı olmak için doğru politikaları uygulamak çok önemli. Biz de bunun için ince eleyip sık dokuyoruz. Sektör olarak hedefimiz hem hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak hem de zayıf olduğumuz pazarlarda yapacağımız yeni hamlelerle güç kazanmak” dedi.

2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar 

Türkiye’nin yıllık ihracat rakamlarına önemli katkılar sunan mobilya sektörünün cari fazla veren üretimini devamlı olarak artırdığına dikkat çeken Özkan,  şunları kaydetti: “Sektörümüz istihdama da önemli katkılar sağlıyor. Katma değerli ürün payını artıran sektör üretim bantlarını durdurmamak için pazarlardaki etkinliğini artırmaya çalışıyor. Yılın ilk 10 ayında yakaladığı rakamlarla ihracatta 2021 yılının 6,9 milyar dolarlık rakamını geride bırakan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte rekabet gücünü de her geçen gün artırıyor. Bu yıl hedefimiz ise 8 milyar dolar. 2023 yılında ihracat hedefimiz 10 milyar dolar olarak belirledik.”

#Mobilyacılar #Erkan Özkan
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Aralık 2022
İmsak 06:45
Güneş 08:17
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 19
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 10
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4