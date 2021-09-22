Mobilya sektöründe Turquality destekleri

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğundan, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun talep görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, aynı zamanda global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor. Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının global pazarlarda rekabet etmelerine rehberlik ediyor.

Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi: