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Mobil uygulamalara 111 milyar dolar harcandı

Sensor Tower tarafında açıklanan verilere göre, mobil uygulama harcamaları 2020 yılında yüzde 30 artarak 111 milyar dolara ulaştı. Mobil uygulama pazarının 2020 yılındaki kazancının yüzde 71'i mobil oyunlardan oluşuyor.

Mobil uygulamalara 111 milyar dolar harcandı

2020’de mobil oyun ve uygulama harcamaları rekor kırdı. Mobil uygulama analiz platformu Sensor Tower tarafından açıklanan verilere göre, App Store ve Google Play'deki tüketici harcamaları dünya çapında yaklaşık 111 milyar doları buldu. Tüketicilerin eğitim, iş ve eğlence için mobil cihazlarına yönelmesiyle uygulama içi satın almalar, abonelikler ve premium uygulamalar için dünya çapında yaklaşık 111 milyar dolar harcadı. Bu rakam, uygulama mağazalarının 85,2 milyar dolar gelir elde ettiği 2019 yılına göre yıllık yüzde 30,2 büyümeyi temsil ediyor.

Mobil uygulama indirme sayısı 143 milyara ulaştı

2020 yılında App Store ve Google Play Store'de indirilen uygulama sayısı 143 milyara yükseldi. Bu indirme sayısı, 2019 yılındaki 115,5 indirme sayısından yüzde 23,7 fazla. Sensor Tower verileri, mobil uygulama pazarının 2020 yılındaki kazancının yüzde 71,7'sinin, mobil oyunlardan geldiğini gösteriyor. Veriler, ilk kez mobil oyun yükleme sayılarının ise her iki pazarda önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33 artarak toplam 56,2 milyara ulaştığına işaret ediyor.

 

Mobil oyun sektörü 79,5 milyar dolar kazandı

Araştırma verilerini değerlendiren IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Salgın, tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını çarpıcı biçimde ve belki de kalıcı olarak değiştirirken, mobil pazar 2020'de benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Mobil uygulama ekosistemi ve devam eden eğilimler büyümenin katlanarak artacağını gösteriyor. Mobil oyun sektörü, 2020 yılında 79,5 milyar dolar kazandı. 2019 yılında bu tutar, 63 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Günden güne büyüyen ve gelişen bu sektörde yer almak isteyen girişimcilerin eğitim, danışmanlık ve verilen devlet destekleri konusunda sunduğumuz hizmetlerle yanındayız.” dedi. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Mobil Uygulamalarşirket HaberleriIFASTURK EğitimArGe Ve Destek Kurucusu Mesut Şenel
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