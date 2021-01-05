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MİGROS, TSE’DEN COVID-19 GÜVENLİ HİZMET/ÜRETİM BELGESİ ALAN İLK PERAKENDE FİRMASI OLDU

Migros; COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak, üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde TSE COVID-19 Güvenli Hizmet / Üretim Belgesi almaya hak kazanan ilk perakende firması oldu.

MİGROS, TSE’DEN COVID-19 GÜVENLİ HİZMET/ÜRETİM BELGESİ ALAN İLK PERAKENDE FİRMASI OLDU

Perakende sektörüne 66 yıldır öncülük eden Migros, sektöründe bir ilke daha imza atarak farklı faaliyet alanlarına yönelik Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim / Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu. COVID-19 pandemisinin görülmeye başladığı ilk günden itibaren öncelikli olarak çalışanlarının, müşterilerinin ve paydaşlarının sağlıklarını korumak, güvenilir ve kaliteli hizmetini müşterilerine kesintisiz olarak sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Migros, üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalar ile belgeyi almaya hak kazandı.

Migros, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda salgının yönetimine yönelik hazırlanan rehberde yer alan; COVID-19‘un bulaş özellikleri, korunma ve kontrol önlemleri, uygulamaya yönelik önlemler, eğitimler, atık yönetimi, sosyal-ortak kullanım alanları, temizlik-dezenfeksiyon yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları süreçlerine yönelik uygulamaları hızlıca hayata geçirerek tüm prosedürleri başarıyla yerine getirdi.

TSE COVID-19 Güvenli Hizmet, TSE COVID-19 Güvenli Üretim, TSE COVID-19 Alışveriş Merkezleri Güvenli Hizmet ve TSE COVID-19 Marketler Süpermarketler Güvenli Hizmet kapsamında yayınlanan kılavuzlar doğrultusunda; üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçen Migros’un, güvenilir ve kaliteli hizmeti bir kez daha belgelenmiş oldu.

Migros; stratejileri ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalite ve sektörel öncülüğü sağlamak üzere sahip olduğu 7 Kalite Yönetim Sistemi TSE Belgesi’ne ek olarak; MİGET ve Gebze Taze Et Üretim Tesisleri, Macrocenter Eclipse İmalat Atölyesi, Mersin ve Antalya Meyve Sebze Üretim ve Dağıtım Merkezleri, Pelitli Toptan Satış Deposu, İzmir Balçova, İzmir Çiğli, Ankara365, Antalya ve Beylikdüzü AVM’leri, Migros Genel Müdürlük, İç Anadolu ve Ege Bölge Direktörlükleri Ofisleri, Ataşehir MMM mağazaları TSE COVID-19 Güvenli Hizmet / Üretim sertifikaları ile hizmet vermeye devam edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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