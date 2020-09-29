Micro Focus Türkiye, Globalde “2022 Pazara Gidiş Modeli” için örnek ülke oldu

Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan kurumsal yazılım devi Micro Focus, Türkiye’deki hızlı büyümesi ile dikkatleri çekiyor. 2017 yılında Micro Focus’un Hewlett Packard Enterprise’ın (HPE) yazılım bölümüyle birleşmesiyle birlikte dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri haline gelen Micro Focus, birleşme sürecinin yaşandığı en kritik yıl olan 2018’de Türkiye’de yüzde 15 büyüdükten sonra, 2019 yılında da hedeflerinin yüzde 120 üzerine çıkarak yüzde 40 büyüme gerçekleştirdi.

Bu hızıyla da ‘Bilişim 500’ araştırmasında Türkiye’nin ‘İş Uygulamaları’ yazılım sektöründe birinciliği elde etti. 2019’da çokuluslu şirketler arasında en büyük 17’nci bilişim şirketi oldu. Şirket ayrıca Türkiye’deki en büyük 6’ncı yazılım şirketi, en büyük 8’inci hizmet şirketi, en büyük 5’inci kurulum bakım destek hizmeti şirketi, veri güvenliği yazılımında 4’üncü, yapay zeka yazılımında 7’nci, veri ambarı ve iş zekası yazılımında ise 5’inci büyük çokuluslu şirket olarak listede yer aldı.



Deniz Kırca’nın görev tanımı genişlediTüm bu başarılar beraberinde Micro Focus Türkiye’ye daha çok sorumluluk ve pilot ülke olma başarısı getirdi. Son 3 yıldır Micro Focus’ta Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ı içeren alt bölgelerden sorumlu olan ve bu başarının mimarlığını üstlenen Micro Focus Türkiye Yunanistan Ülke Müdürü Deniz Kırca’nıngörev kapsamı genişledi. Micro Focus Türkiye de global ölçekte ilkleri başaran ülke olarak pilot ülke seçildi. Daha önce Kırca ve Türkiye ekibi globaldeki bölgelere bağlı çalışırken artık tamamen Kırca’ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek. Global ekipler ile iş birlikteliği yine sürecek olan bu modelde, Deniz Kırca ve ekibi lokal olarak daha hızlı karar alıp, pazar dinamiklerini göz önünde bulundurarak çok daha hızlı çözüm üretebilecek.



Pilot ülke seçilme kriterleri

İzleme, güvenlik ve KVKK projeleriyle tüm dünyada yenilikçi ve alanında ilk olan projelerin çıkarılması ile Micro Focus dünyasında dikkat çektiklerini belirten Kırca, ekibinin sağlam ve yakın müşteri ilişkileri kurmasının, yetkin ve bağlı ortaklık ağı oluşturmalarının başarılarında büyük rol oynadığını belirtiyor. Bu sayede Micro Focus’ta global ölçekte ilkleri başaran ülke olarak Türkiye’nin pilot ülke seçildiğine değinen Kırca, “GTM’de bir ülkenin pilot olarak seçilme kriterlerinden ilki o ülkedeki ekip ruhunun uyumluluğu, ekibin performansı, müşteri ve ortaklarla yakın, uzun dönemli güvene dayana ilişkileri. Pilot başarılı olduğunda dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden birinin tüm dünyadaki pazara gidiş (GTM) modelini Türkiye ekibi olarak şekillendirme şansımız olacak. Diğer tüm ülkelerde bu model örnek alınacak, bu seçim Türkiye’nin global çapta şirket içerisindeki kritik rolünü göstermektedir. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ekibim adına gurur duyuyorum” diyor.



Değişim ne getirecek?

Bu değişimin Türkiye’nin ve Türkiye’de Micro Focus’tan hizmet alan müşterilerin görünürlüğünü artıracağını da dile getiren Micro Focus Türkiye Yunanistan Ülke Müdürü Deniz Kırca, “Pilot ülke olduğumuz için hem biz hem müşterilerimiz globalden her türlü desteği öncelikli olarak alacağız. Müşterilerimizin talepleri de global olarak önceliklendirilmiş olacak. Türkiye hiç olmadığı kadar üst düzeyde görünür olacak. Bu değişimin çok olumlu sonuçlarını tüm müşterilerimize sahada yaşatma ayrıcalığını elde ettik ” diye konuşuyor.