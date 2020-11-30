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MG International Fragrance Company “Çizgi Üstü Sektörel Performans’’ ödülüne ikinci kez layık görüldü.

Açılış konuşmasını Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yaptığı organizasyonda, jüriler katılımcıları verimlilik, yenilikçilik, markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam sağlama, çalışanların geliştirilmesi başlıklı 7 kriterde ve 360 derece değerlendi.

MG International Fragrance Company “Çizgi Üstü Sektörel Performans’’ ödülüne ikinci kez layık görüldü.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi tesislerinde Covid 19 ile mücadele sürecinde toplum sağlığı ve hijyeni için titizlikle üretimine devam eden MG International Fragrance Company, Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kimya Sektörü ‘Büyük Ölçekli Kuruluş’ kategorisinde ikinci kez ‘Çizgi Üstü Sektörel Performans’ ödülünün sahibi oldu.

Başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla, bu sene 13.sü düzenlenen 2020 yılı Çizgi Üstü Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu, Ekotürk TV Ekonomi Programcısı Ali Çağatay’ın sunumu ile online olarak gerçekleştirildi.

Jürilerin, katılımcıları verimlilik, yenilikçilik, markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, topluma katkı, istihdam sağlama, çalışanların geliştirilmesi başlıklı 7 kriterde ve 360 derece değerlendirdiği organizasyonda, Kimya Sanayi Sektörü ödülünü MG International Fragrance Company’i temsilen CFO Enver Kurt teslim aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, açılış konuşmasını Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptı.

Zeytinoğlu konuşmasında, bu yıl 13.sü düzenlenen Performans Değerlendirme Ödül Törenine olan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek, ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaları ödüllendirmenin ve onları çizgi üstüne çıkarmanın öneminden bahsetti.

MG International Fragrance Company adına ödülü Ayhan Zeytinoğlu’ndan teslim alan MG International CFO’su Enver Kurt ‘‘Dünya genelinde yaşanan COVID 19 salgını nedeni ile son derece hassas bir dönemden geçen ülkemizde MG International ailesi olarak toplumumuzun sağlığı ve hijyeni için, sektörümüzün ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi tesisimizde titizlikle üretmeye devam ediyoruz. Bu ödülü pandemi sürecinde, canla başla çalışarak üstün emek gösteren ekip arkadaşlarım ve tüm sektör üreticilerimizi temsilen alıyor ve içtenlikle teşekkür ediyorum.’’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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