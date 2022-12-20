MEYVE SUYU SEKTÖRÜ İHRACATTA BÜYÜDÜKÇE BÜYÜYOR

MEYVE SULARI MEYVEYE EN YAKIN İÇECEK

Meyve suyu sektörünün ülkemize ve insanlarımıza faydalarına değinen Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, “Sektörümüz tarımsal üretimin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Meyve, meyve suyuna dönüştürülürken aynı zamanda katma değer sağlanıyor. Meyve suları, meyveye en yakın içecek. Sağlıklı içecekler öne çıktığı sürece meyve suları da ön plana çıkacaktır. Sağlıklı bir hayat için meyve ve sebzenin beslenmenin en önemli parçası olduğunu kimse reddetmiyor. Önemli olan meyve ve meyve suyunu hangi miktarlarda beslenmemize dahil ettiğimiz. Biz bunu doğru anlatabildiğimiz zaman meyve suyu tüketiminin daha da artacağına inanıyoruz. Marka olarak, şu an 5 fabrikası bulunan en büyük içecek üreticilerinden birisi konumundayız. Oğuz Gıda meyve suyunun yanı sıra, gazoz, soğuk çay, limonata ve enerji içeceği gibi içecekleriyle önemli ürün gruplarında da öne çıkıyor.” dedi.

YENİ YILDA 2 KATI BÜYÜME HEDEFLENİYOR

Modernizasyonla birlikte ciddi büyüme hedeflediklerini belirten Oğuz Holding CEO’su Enes Örer yatırımın birçok yönü olduğunun altını çizdi. Örer: “Türkiye’de yetişen meyveleri işleyebilen, meyve suyunu, meyve konsantresini, meyve püresini üretebilen ve ambalajlayan entegre bir tesis olma özelliği taşıyoruz. Üretim ve ihracat kapasitelerimizi bizler de sürekli yükseltiyoruz. Önümüzdeki yıl ihracat rakamlarımızda 2 katı bir büyüme hedefliyoruz.Tüm üretim hatlarımız, yüzde yüz yerli ve milli üretim yapmasının yanı sıra son teknoloji ile donatılmış durumda. Bu anlamda tüm hatlarda saatte 100 tonluk üretim yapmaktayız.” ifadelerini kullandı.