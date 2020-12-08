Metro Türkiye’den paket servis ve gel-al hizmeti sunan restoranlara destek

30 yıldır otel-restoran ve kafelerin bir numaralı iş ortağı olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, pandemi döneminde de müşterilerine destek de bulunmaya devam ediyor. Metro Türkiye 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hem tüketicilere hem de profesyonel restoran müşterilerine özel bir çek kampanyası düzenliyor.

“Restoranlara destek olmak için bu kampanyayı hayata geçirdik”

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Kovid-19 nedeniyle tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçerken yeme içme sektörü de pandemiden oldukça etkilendi. Metro Türkiye olarak pandeminin başından beri otel ve restoran müşterilerimizi desteklemek için birçok yeni proje ve uygulamaya imza attık. Son dönemde pandemi ile mücadele kapsamında restoranların paket servis hizmetine dönüşmesi ile birlikte işletmelerin yanında olacağımız yeni bir kampanya oluşturduk. Restoranlardan paket servis ya da gel-al şeklinde yapılacak alışverişlerde kullanmak üzere 50 TL’lik bir çek veriyor, bizden alışveriş yapan müşterilerimizi restoranlardan da sipariş vermeye yönlendirerek kendi bölgelerindeki ekonomiyi canlandırmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 30. yılımızı içinde bulunduğumuz bu zor dönemde böyle bir destekle kutlamanın anlamlı olacağına inanarak kampanyamızı hayata geçirdik.” dedi.

19 Kasım 2020 - 6 Ocak 2021 tarihleri arasında Metro Türkiye’nin 37 mağazasında geçerli olacak kampanya kapsamında tüm Metro Türkiye müşterileri kampanyaya kayıt olduktan sonra yapacakları ikinci KDV hariç 300 TL’lik alışverişlerinde, tek sefer olacak şekilde 50 TL’lik çek kazanıyor. Müşteriler bu çeklerini 15 Şubat 2021 tarihine kadar www.metroisinmutfaginda.com sitesinde yayınlanan listede yer alan 23 farklı ildeki 400’e yakın restoranda paket servis ve gel-al hizmeti de dâhil olacak şekilde kullanabiliyor.

Ayrıca müşteriler kampanya ile kazandığı 50 TL’lik çeki web sitesinde yer alan restoranlarda harcadıklarında restoran sahipleri de aynı değerde hediye çeki kazanmış sayılıyor ve çekleri Metro Türkiye mağazalarında yapacakları alışverişlerde kullanabiliyor. Web sitesinde yer almayan profesyonel müşteriler de yine listedeki restoranlarda ya da Metro mağazalarında bu çekleri kullanarak alışveriş yapabiliyor. Metro Türkiye bu çek kampanyası ile alınan son önlemlerle paket servise geçen işletmelerin işlerine devam etmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Hem profesyoneller hem tüketiciler kolaylıkla Metro Kart sahibi olabiliyor

Müşterilerin kampanyadan faydalanabilmeleri için www.metroisinmutfaginda.com sitesinde yer alan kampanya katılım formunu bir kereye mahsus olmak üzere doldurmaları gerekiyor. Metro Kart sahibi olmayan müşteriler ise yine KDV hariç 300 TL ve üzeri tutarındaki alışverişleri sonrasında kart çıkararak, yaptıkları alışverişleri ile kampanyaya kayıt olabilecek. Bireysel müşteriler Metro mağazaları girişinde bulunan kiosktan, mağazaların müşteri girişlerindeki danışma alanından, Metro Türkiye mobil uygulamasından, www.metro-tr.com adresinden ve 444 50 40 çağrı merkezini arayarak da kayıt olabilir. Profesyonel müşteriler ise müşteri girişlerindeki danışmadan, web sitesi ve Metro Türkiye mobile uygulaması üzerinden ticari kart çıkarabilir.