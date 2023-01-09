Son Dakika

Metro Türkiye, İstanbul’daki Mağazalarında Elektrikli Araç Sahipleri İçin Şarj İmkânı Sunuyor

ŞİRKETLER 09.01.2023, 14:01
Metro Türkiye, İstanbul’daki Mağazalarında Elektrikli Araç Sahipleri İçin Şarj İmkânı Sunuyor

9 Ocak 2023, İstanbul – Tam 32 yıldır sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Metro Türkiye, Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısı markası ZES ile iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan iş birliği kapsamında Ocak sonuna kadar Türkiye genelindeki tüm Metro Türkiye mağazalarında, çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanım oranı her geçen gün artan elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurulumu gerçekleşecek.

Aralarında İstanbul’da bulunan Kağıthane, Pendik, Merter, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Kozyatağı, Ümraniye ve Güneşli mağazalarının da yer aldığı 21 mağazada istasyon kurulumunu tamamlayan Metro Türkiye, Ocak sonuna kadar 35 mağazasında toplamda 70 adet ZES istasyonunu hizmete açacak. Bu sayede Metro Türkiye’nin elektrikli araç kullanan müşterileri alışveriş yaparken araçlarını 30 ila 60 dakika gibi kısa bir sürede, I-REC sertifikalı temiz enerji ile şarj etme imkânı bulacak. 

Metro Türkiye, müşterilerine sürdürülebilir çözümler sunuyor

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Metro Türkiye CFO’su Aslı Yılmaz Aracıoğlu, “Karbon nötr bir gelecek için yeşil yatırımlar giderek önem kazanıyor. Metro Türkiye olarak bizler de tüm faaliyetlerimizin merkezine sürdürülebilirliği koyuyor, 2040 yılına kadar karbon nötr olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda öncü adımlar atan bir firma olarak, bu yönde artacak talepleri de öngörerek elektrikli şarj altyapısı sunan ZES firması ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Son rakamlara göre, Türkiye’de aktif olarak trafikte var olan elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Elektrikli araçlara geçiş sayesinde 2030 yılına dek elektrikli araçlara yönelik artan taleple birlikte yaklaşık 5 milyon ağacın karbon emilimine denk olan 920 Mt CO2 eq emisyondan kaçınmış olacağız. Artan elektrikli araç kullanım oranı, çevresel sürdürülebilirlik hedefimiz ve müşterilerimizin bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla elektrik teknolojisine geçişi kendi mağazalarımızda destekleyerek, mağazalarımızda elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başladık. Yürüttüğümüz çalışmalarla hem kendi operasyonlarımız hem de müşterilerimiz için karbon ayak izi ve emisyonunu azaltacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

ZES, 2.700’ü geçen lokasyonda 3 bine yakın elektrikli araç şarj istasyonundan temiz enerji sunuyor

Zorlu Enerji’nin elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde, sayısı 2.700’ü geçen lokasyonda 3 bine yakın elektrikli araç şarj istasyonu ile ülkemizdeki elektrikli otomobil sürücülerine kesintisiz sürüş hizmeti verildiğini ifade eden Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman şunları söyledi: “Zorlu Enerji olarak Türkiye’nin dört bir yanında faaliyete geçirdiğimiz elektrikli araç şarj istasyonlarımızla ülkemizin elektrikli araç altyapısını hazırlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Karbon nötr bir gelecek için elektrikli araç dönüşümünü desteklemek amacıyla faaliyet gösteren elektrikli araç şarj istasyonu ağımız ZES ile araç sahiplerinin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerini konforlu ve doğa dostu sürüş deneyimi ile yapmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilir geleceğin en önemli sacayaklarından biri olan elektrikli araçlara sağladığımız elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırdığımızı 'Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası' (I-REC) ile belgelendiriyoruz. Bu anlamda Metro Türkiye ile yaptığımız iş birliğini de çok kıymetli buluyoruz. Artık Metro Türkiye mağazalarındaki araç şarj istasyonlarında araçlar temiz enerji ile şarj edilebilecek.”

Proje kapsamında ZES tarafından Metro Türkiye mağazalarına 180kW ve 60kW aralığındaki 70 DC (yüksek hızlı) cihazın kurulumu Ocak ayı sonunda tamamlanacak. Yüksek hızlı şarj imkânı sunan istasyonlar İstanbul’da Kozyatağı, Bayrampaşa, Güneşli ile Muğla’da Bodrum ve Bursa’da Nilüfer Mağazaları’nda Metro Türkiye müşterilerine alışverişleri esnasında araçlarını 30 ila 60 dakika arasında şarj etme kolaylığı sunuyor.

#Metro Türkiye
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:16
İkindi 15:39
Akşam 18:00
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 17 27
8. Kayserispor 17 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 17 20
11. Ankaragücü 17 19
12. Giresunspor 17 19
13. Gaziantep FK 16 18
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 15 25
8. Rayo Vallecano 16 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4