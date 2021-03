MESSI, POGBA, VAN DE SANDEN VE SANCHO # PEPSICHALLENGE’DA

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi®, dünyanın lider kısa video platformu TikTok'ta sunduğu yeni #PepsiChallenge ile hayranlara futbol yıldızları Leo Messi, Paul Pogba, Shanice Van de Sanden ve Jadon Sancho ile daha önce görülmemiş şekilde etkileşim kurma şansı veriyor. Pepsi®, hayranları yaratıcı olmaya ve TikTok ile harikalar yaratarak kendi yeteneklerini sergilemeye teşvik ediyor.

Pepsi®’nin 2021 global futbol kampanyasının en yeni ayağındaki bireysel ve eşli eğlenceli video serilerinde, oyuncular futbol yeteneklerini konuşturuyor. Messi, meşhur sol ayak çalımlarını zahmetsizce sergilerken Pogba, parmağında bir top döndürerek her zamanki yeteneğini ve karizmasını gözler önüne seriyor. Kendine özgü stiliyle Van de Sanden, topu kontrol ederken Sancho birçok yeteneğini hayranlarıyla paylaşıyor.

Her videoda global süper star Becky G ile iki kez Grammy adayı Afro-füzyon müzisyen Burna Boy'un Pepsi'nin "Music Keeps Us Fizzing" futbol kampanyası için özel olarak çıkardığı "Rotate" şarkısı yer alıyor. Düet yapmak için hayranların sadece TikTok'ta #PepsiChallenge'ı araması ve markanın TikTok hesabı @PepsiGlobal üzerinden eşleşmek istedikleri oyuncuyu seçmesi gerekiyor.

PepsiCo Global İçecek Dijital Pazarlama Müdürü Aman Matharu, şunları söyledi: “Eğlence, Pepsi'de yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Sınırsız eğlence sunan mükemmel platform TikTok, keşfetmek için de harika fırsatlar barındırıyor. Burada futbol yıldızlarını, hayranlarıyla bir araya getiriyoruz. Ortaya çıkacak yaratıcı videoları görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Geçtiğimiz hafta başlatılan "Music Keeps Us Fizzing" kampanyası, önümüzdeki aylarda birden çok sosyal platformda çok daha heyecan verici dijital içeriklerle kaşımıza çıkacak. Pepsi®’nin 2019'da başlatılan uluslararası platformu ve sloganı FOR THE LOVE OF IT altında yürütülen ve dünya çapında 80'den fazla ülkede yayında olan kampanya, hayranları sevdikleri şeyler için her şeyi yapmaya teşvik etmeye devam edecek.