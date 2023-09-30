Mercedes-Benz Türk, Aksaray'da Yenilenebilir Güneş Enerji Yatırımını Artırıyor

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray'daki kamyon fabrikasında büyük bir adım attığı gözlendi. Fabrika, toplamda 1.3 MWp kapasitesinde olan yeni Güneş Enerjisi Santrali'ni faaliyete geçirdi. Bu yatırımla, her yıl 900 ton karbon emisyonunun engellenmesi planlanmaktadır. Bu sayede, enerjinin doğaya sağladığı katkı 22.120 ağaç dikilmesine denk gelecek.

Mercedes-Benz Türk'ün Sürdürülebilirlik Vizyonu

Mercedes-Benz Türk, çevre dostu üretim anlayışıyla dikkat çekiyor. Aksaray Kamyon Fabrikası'ndaki bu yeni santral, sadece firmanın yenilenebilir enerji çalışmalarının bir parçası. Şirket, Haziran ayında tam kapasite çalışmaya başlanan 3.5 MWp güçlü Güneş Enerjisi Santrali ile sürdürülebilirlik vizyonunu genişletmeye devam ediyor.

Fabrikanın Elektrik Kaynağı Güneşten

Mercedes-Benz Türk'ün vizyoner 'Yeşil Hedefler' programı kapsamında, 2039 yılına kadar üretimde sıfır CO2 salımını amaçladığına dikkat çekiliyor. Aksaray Fabrika Direktörü Ulf Raese, fabrikanın enerji ihtiyaçlarının %8'inin bu güneş enerji santraliyle karşılanacağını belirtti. Raese, "Dünya standartlarında bir üretim kapasitesine sahip olan fabrikamız, çevreyi koruma misyonunu benimsemiştir. Yılda 1.9 milyon kWh elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz," dedi.

22.120 Ağaç Dikiminin Eşi Değerdeki Katkı

Aksaray'daki bu yatırımın sadece enerji üretimiyle sınırlı olmadığına dikkat çekiliyor. Ulf Raese, "Santral aracılığıyla elde edilen enerji, yılda yaklaşık 900 ton karbon emisyonunun engellenmesine yardımcı olacak. Bu enerji, 656 hane için yıllık elektrik tüketimini karşılar. Ek olarak, 22.120 ağaç dikimine eş değer bir katkı sağlamış olacağız," diye ekledi. Mercedes-Benz Türk, tesislerinde güneş enerjisi kullanma hedefini sürdürecek ve yeşil enerjinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Mercedes-Benz Türk'ün yenilenebilir enerjiye yaptığı bu yatırımlar, hem Türkiye'nin hem de dünyanın sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine büyük katkıda bulunuyor.