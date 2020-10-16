Medikal sektörü, Kolaymedikal Platformu ile e-Fatura’ya geçiyor

Kolaymedikal Platformu; E-fatura ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile entegre çalışarak, mükellef işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan bir uygulamadır. Kolaymedikal, kullanıcının ihtiyaçlarına göre modellenebilir. Kolaymedikal ile, mevcut ticari uygulama üzerinden E-fatura entegrasyonu ile ÜTS entegrasyonu beraber veya ayrı ayrı kullanılabilir.

Medikal sektöründe dijital dönüşümü sağlayan Kolaymedikal Platformu günümüzde, E-fatura mükellefi olup Ürün Takip Sistemine ürün bildirmek zorunda olan medikal sektörü firmaları tarafından kullanılmaya devam etmektedir.

İki uygulamayı tek bünyede bütünleştiren başka bir yazılım bulunmuyor

Kolaymedikal’in, E-Fatura ve ÜTS’yi tek platformda toplandığının altını çizen Kolaysoft Teknoloji AŞ Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, şunları söyledi:

“ Kolaymedikal Platformumuz, E-fatura sisteminde alışkan olduğumuz ticari uygulamayla entegrasyonu, bir adım daha öteye taşıyarak ÜTS entegrasyonunu da kendi bünyesine alarak, tamamen kullanıcı dostu bir uygulama haline dönüşmüştür. Piyasada, E-fatura entegrasyonu yapabilen veya ÜTS entegrasyonu yapabilen ayrı ayrı uygulamalar mevcuttur. Ancak, e-Fatura ve ÜTS’yi tek bünyede birleştiren ikinci bir uygulama yazılımı bulunmuyor. İki uygulamayı tek bünyede toplayan yazılım Kolaysoft Teknoloji AŞ’nin platformu olduğundan, E-fatura ve ÜTS zorunluluğu olan tüm sektörlerde Kolaymedikal’e yoğun talep gerçekleşiyor” dedi.

Medikal sektöründeki firmaların hayatını kolaylaştırıyor

Kolaymedikal Platformu ile medikal sektöründeki firmaların hayatını ciddi anlamda kolaylaştırdıklarını anlatan Sıla Gül Ottan, konuşmasına şöyle devam etti: