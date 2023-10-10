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MediaMarkt’tan kampanya

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MediaMarkt’tan kampanya
12 Ekim’e kadar devam edecek MediaMarkt’la Tam Zamanı kampanyası kapsamında, birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileri çeşitli kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine farklı kampanyalar sunmaya devam ediyor. 12 Ekim tarihine kadar sürecek MediaMarkt'la Tam Zamanı kampanyası kapsamında, dizüstü bilgisayardan filtre kahve makinesine, bilgisayar hoparlöründen saç kurutma makinesine kadar birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında;

  • Delonghi ICM16710 Filtre Kahve Makinesi 4.449 TL’den
  • Arzum AR5070 Protouch Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 899 TL’den
  • ASUS FX507ZU4-LP050W Oyun Dizüstü Bilgisayar 32.999 TL’den
  • Rampage RMS-G7 Falsetto 2.0 6W 50Hz-20KHz Bilgisayar Hoparlörü 469 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası Türkiye genelindeki 95 mağazasında, mobil uygulamasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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