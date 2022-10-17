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Mastercard Ekonomi Enstitüsü Verilerine Göre Tüketiciler Deneyimlere ve Temel İhtiyaçlara Öncelik Veriyor

Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün "Değişen Cüzdanlar" raporu, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin kolaylık, deneyim veya her ikisini birden sunan alışkanlıklara olan bağlılığını inceledi. Araştırma sürekli değişen ve benzeri görülmemiş küresel ekonomide, tüketicilerin neyi, nerede ve ne zaman harcadıkları konusunda yaptıkları seçimleri göstererek bir sonraki adımda nereye gittiğimize ışık tutuyor.

ŞİRKETLER 17.10.2022, 12:31
Mastercard Ekonomi Enstitüsü Verilerine Göre Tüketiciler Deneyimlere ve Temel İhtiyaçlara Öncelik Veriyor

Mastercard Ekonomi Enstitüsü tüketicilerin harcama tercihlerini, alışkanlıklarını, nerede ve ne zaman değiştirdiği gibi temel soruları yanıtlamak için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda yayımlanan raporda, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin kolaylık, deneyim veya her ikisini birden sunan alışkanlıklara olan bağlılığı incelendi.

 

Uzaktan çalışma hayatımızı nasıl etkiledi: Hafta içi hafta sonu ayrımı kalktı

Hafta sonu harcamalarının ağırlıkta olduğu dönem geride kaldı. Evden çalışma sistemi ve dijitalleşme artık hafta içi- hafta sonu ayrımını ortadan kaldırdı. Artık hafta içi günlerde de dışarı çıkıyor, alışveriş yapıyoruz. Bu durum perakendeciler, restoranlar ve diğer işletmelerin de personel ve tedarik zincirini etkiliyor. Araştırmaya göre küresel olarak, mağazalarda yapılan toplam hafta sonu harcamalarının yaklaşık yüzde 5'i hafta içi günlere kaydı. Bu oran tüm dünyadaki mağaza satışlarının kabaca 22,3 milyar USD'sini temsil ediyor.

Pandemi ile değişen alışkanlıklarımıza sadık kalıyoruz

Araştırmaya göre restoran harcamaları bu yıl pandeminin tırmanışa geçtiği 2021'deki aynı zamana göre yüzde 5 artarken, gıda enflasyonunun etkilediği market harcamaları yüzde 14 arttı.

Daha uzun vadeli eğilimlere bakıldığında ise online market alışverişi harcamaları pandemi öncesine göre yüzde 70 üzerinde artış gösterirken, fiziksel market harcamalarının ise yüzde 25'te kaldığı görülüyor.

Seyahat yeniden gündemimizde

Dünya genelinde artan fiyatlar tüketicilerin keyfi ve temel harcamalarını yeniden dengelemeye zorlarken, seyahat ve yemek harcamaları son yıllarda ön plana çıkmaya başladı. 2022 yılı Mayıs-Ağustos döneminde küresel uçuş rezervasyonları, artan lojistik zorluklara ve fiyat baskılarına rağmen 2019 seviyelerinin yüzde 15 üzerinde gerçekleşti. 

Rapora göre artan uçuşlar ise ağırlıklı olarak kısa mesafeli uçuşlar. Bu uçuşlar da uzun mesafeye kıyasla küresel seyahat büyümesine yüzde 20 daha fazla katkıda bulunuyor. 

İşletmelerin dijitalleşme süreci hız kesmeden devam ediyor

Küçük işletmeler çevrimiçi hizmetlerini (online eğitim, kişisel bakım Hizmetleri vb.) geliştiriyor ve büyük işletmelere kıyasla 1,5-2 kat daha hızlı büyüyor. Bu büyümenin en fazla geçerli olduğu ülkeler ise Belçika, Brezilya, Kanada, İtalya ve Singapur.

Sektör olarak perakende sektöründe ise, 2019 Ağustos ayı ile kıyasladığımızda işletmelerin e-ticaret satışlarının küçük işletmeler için yüzde 27, büyük işletmeler için yüzde 66 artış gösterdiğini görüyoruz.

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