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MAPFRE Sigorta’da Genel Müdür Yardımcılığına Yıldırım Türe atandı

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden MAPFRE Sigorta’da üst düzey atama gerçekleştirildi. MAPFRE Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi görevine Yıldırım Türe atandı.

MAPFRE Sigorta’da Genel Müdür Yardımcılığına Yıldırım Türe atandı

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE Sigorta’da üst düzey atama gerçekleştirildi. Buna göre, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi görevine sigorta sektörünün deneyimli ismi Yıldırım Türe atandı. Ocak 2021 itibariyle görevi devralacak olan Türe, sektörde 30 yıla yaklaşan deneyimi, bilgi birikimi ve başarılı çalışmalarıyla MAPFRE Sigorta’nın öncü konumuna katkı sunacak.  

Sigorta sektörünün duayen ismi

Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Yıldırım Türe, kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Sigorta’da İç Denetim alanında başladı. 2012 yılına kadar sırasıyla, Bölge Müdürlüğü, Bölgeler Grup Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kariyerine, 2012 yılında ERGO Sigorta’da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak devam etmiş olan Türe, son olarak 2018-2019 yılları arasında ERGO Sigorta’da CEO olarak görev yaptı. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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