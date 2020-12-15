MAPFRE Sigorta 2021’de sürdürülebilir büyümeye odaklanacak

“Mesafelere Meydan Okuyan Bağımızla, Kalplerimiz Hep Bir Arada” sloganıyla gerçekleşen MAPFRE Sigorta Acenteler Toplantısı, acentelerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşti. Online Acenteler toplantısında MAPFRE Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Somer Özelgin ve Genel Müdürü Stefan Jensen 2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına dair hedefleri acentelerle paylaştı. Toplantıda Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem de bir konuşma yaparak, Darüşşafaka’nın "Kurucu Bağışçıları" arasına katılan Fundación MAPFRE ve MAPFRE Sigorta’nın eğitime her yıl giderek artan desteğinin önemine dikkat çekti.

“Pandemi sürecinin en başından bu yana ihtiyaç duyanların yanındayız”

Toplantının açılış konuşmasında işbirliğinin ve birlikte çalışmanın öneminden bahseden MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen, Türkiye’nin kendisine dayanışmanın ve takım olarak hareket etmenin ne kadar büyük bir güç olduğunu öğrettiğini söyledi. Stefan Jensen, 2020 yılına dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu yıl dünya olarak karşı karşıya kaldığımız Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz yeni bir süreci deneyimliyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımızın iş devamlılığını sağlamak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için tüm süreçlerimizi iyileştirmeye odaklandık, uzaktan çalıştığımız halde kritik servislerimizde kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Koronavirüs salgınının başından bu yana ülkemize ve toplumumuza desteğimizi sunduk. Bu desteklerin başrolünde Fundación MAPFRE vardı. Fundación MAPFRE, ‘Bir Umut, Bir Meydan Okuma’ mesajı ile dünya çapında bir yardım kampanyası başlattı ve 27 ülkede gerçekleştirilen kampanyaya 35 milyon Euro bağışladı. Bu bağışların 4,1 milyonunu Türkiye’ye yaptık. En riskli konumda görülen 65 yaş üstü bireyleri hedef alarak; Darülaceze Müdürlüğü, ANT Sanatçı Yaşamevi ve Dr. Beşir Akınal huzurevlerinde yaşayan 1000 kadar 65 yaş üstü vatandaşın ve huzurevi çalışanlarının; maske, önlük, dezenfektan, ventilatör gibi medikal ihtiyaçlarını karşıladık. Son olarak İzmir depremi ile sarsıldık. Depremde de ihtiyaç duyanların yanında olduk. Fundación MAPFRE ile depremzedelere 50 bin Euro değerinde maske ve dezenfektan dağıttık. İhtiyaç duyanların her zaman yanında yer almaktan gurur duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

“Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen 2020’yi başarıyla tamamladık”

Ekonomik daralmanın yaşandığı ve pandeminin olumsuz etkilerinin görüldüğü 2020 yılını başarıyla tamamladıklarını söyleyen Stefan Jensen, “Eylül ayı itibariyle MAPFRE Sigorta Toplam Prim Üretiminde 8’inci, Mühendislik branşında 2’nci, Sağlıkta 4’üncü, Nakliyatta 6’ncı ve Yangında 8’inci sırada yer aldı. Prim üretiminin, sigorta şirketinin temel performans göstergelerinden biri olmasının yanı sıra Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından Finansal Güçlülük Notumuz AA+ olarak açıklandı. Birleşik Rasyo Eylül 2020 itibarıyla %102 olarak gerçekleşti. Bu oran, iş süreçlerimizi nasıl başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesidir. Önceki yıla göre %13,5'lik bir iyileşme olduğunu görmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Dijitalleşmeye yatırımlar sürecek

Gelişen teknoloji ve değişen müşteri ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılayabilecek altyapıların geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Stefan Jensen, “MAPFRE Sigorta olarak kullanıcı ve çevre dostu uygulamalarımız ve poliçe tasarımlarımızla sektörde fark yaratıyoruz. Sağlık branşı, MAPFRE Sigorta'nın uzmanlık alanlarından biridir. Önümüzdeki yıl tüm sağlık altyapısını yeni dönemin koşullarına göre geliştireceğiz. Bu yıl Genel Servislerimizin hem acentelerimiz hem de sigortalılarımız için kullanımını artırmaya yönelik birçok kampanya ve fırsat sunduk. Özellikle pandemi döneminde sunduğumuz ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti büyük ilgi yarattı. Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından onaylı hizmet kalitesi ile araç onarımı gerçekleştiren MAPFRE Sigorta Genel Servisleri’ni %98’e ulaşan müşteri memnuniyeti ile sigortalılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Dengeli bir portföy dağılımı ile sürdürülebilir karlılık elde etmek ana hedefimiz olmaya devam edecek. Tüm bu başarılara katkıda bulunan 668 çalışanımız, 14 bölge müdürlüğümüz ve 1900 acentemizle yaklaşık 1,1 milyon müşterimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

“Finansal Güçlülük Notumuz başarımızın göstergesi”

Öncelikli hedeflerinin "Sürdürülebilir Büyüme ve Kârlılık" yönündeki ivmelerini artırmak olduğu vurgulayan MAPFRE Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Somer Özelgin ise şunları söyledi: “MAPFRE Sigorta’nın, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından Finansal Güçlülük Notunun AA+ olarak açıklanması, bütün bu yaşadığımız çalkantıların içinde önemli bir konumdur. Hedefimize giden yolda iş ortaklarımız, müşteri ve çalışan memnuniyeti, marka gücü ve etkinliği ve maliyet kontrolü rehberimiz olmayı sürdürecek. Önümüzdeki dönemde de verimli ve sürdürülebilir bir biçimde yolumuza devam edeceğiz.”