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MAN OTOBÜSLERİNDE ARALIK AYI TESLİMAT YAĞMURU; 3 FİRMAYA 8 ADET LİON’S COACH TESLİMATI YAPILDI…

Türkiye’nin dört bir yanında seçkin firmaların tercihi MAN Lion’s Coach teslimatları, yılın son günlerinde de hız kesmeden devam ediyor.

ŞİRKETLER 19.12.2022, 10:28
MAN OTOBÜSLERİNDE ARALIK AYI TESLİMAT YAĞMURU; 3 FİRMAYA 8 ADET LİON’S COACH TESLİMATI YAPILDI…

 MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., turizm ve seyahat sektöründe hizmet veren firma ve yatırımcılarına toplam 8 adet ‘Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022 – Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’ sahibi Lion’s Coach teslimatı yaptı.

Yeni otobüs yatırımları kapsamında; Türkiye’de personel taşımacılığının köklü firması ALTUR 5 adet, Pamukkale Turizm’in güçlü yatırımcısı Nevşehir Dirikoç Turizm 2 adet ve bireysel yatırımcı Kasım Dayıoğlu ise 1 adet MAN Lion’s Coach ile filolarını güçlendirdiler.


Yeni yıla sayılı günler kalırken, firmaların MAN’ın son olarak ‘Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022- Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’nü de kazanan Lion’s Coach otobüsüne olan talepleri de artarak devam ediyor. Yolcularına yeni yılda eşsiz bir seyahat konforu yaşatmak isteyen turizm ve seyahat sektörünün güçlü firmaları, filolarını MAN Lion’s Coach otobüslerle güçlendirmeye devam etti. Yeni otobüs yatırımları kapsamında 2 firma ve 1 bireysel yatırımcıya toplam 8 adet MAN Lion’s Coach, düzenlenen törenlerle teslim edildi.

ALTUR, 2022’nin son otobüs yatırımında yine ‘MAN’ dedi

Türkiye’de personel taşımacılığı alanında sektörünün öncü firmalarından olan ve yarım asırlık köklü tecrübesi ile sektörüne öncülük eden ALTUR, 2022 yılının son ayında filosuna 5 adet, MAN Lion’s Coach kattı. Otobüsleri teslim alan ALTUR firması yetkileri, “ALTUR olarak, Türkiye’de çok önemli firmalara personel taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Hizmetimizde, yolcu memnuniyeti bizim için en önemli kriteri oluşturuyor. MAN Lion’s Coach ‘2020- Yılın Otobüsü’ ve 2022- Yılın Sürdürülebilir Otobüs’ ödülleri ile bu alandaki başarısını kanıtlamış durumda. Bu nedenle de tercihimiz yine MAN Lion’s Coach oldu” açıklamasında bulundu.

Dirikoç Turizm’in aldığı otobüsleri Pamukkale bünyesinde çalışacak

Nevşehir Bölgesi’nin güçlü firması Dirikoç Turizm de yılın son günlerindeki otobüs yatırımlarında yine MAN’ı tercih etti. Firma, Pamukkale Turizm’in bünyesinde çalıştırmak üzere filosuna 2 adet MAN Lion’s Coach kattı. Ödüllü MAN Lion’s Coach otobüsleri ile filolarını güçlendirmek çok mutlu olduklarını belirten firma yetkilileri; satın aldıkları otobüslerden 1 tanesinin Pamukkale Jumbo, diğerinin ise Pamukyol olarak yolculara ve sektöre hizmet edeceğini söylediler. Yolcuların tercihlerini kendi memnuniyetleri olarak gördüklerini vurgulayan firma yetkilileri, “Bu anlayışla aldığımız araçlar, Pamukkale firmasına, yolcularımıza ve sektörümüze hayırlı olsun” temennisinde bulundular.

Araçların temsili anahtarları, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’nin Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen teslimat töreni ile MAN Bölge Satış Yöneticisi Ufuk Demirer tarafından, Pamukkale Turizm Koordinatörü Ufuk Bababalım ve Yusuf Karaaslan’a teslim edildi. Ufuk Bababalım, “Otobüsler; yatırımcımıza, firmamıza ve satıcı markaya hayırlı ve uğurlu olsun” dilekleri ile araçları teslim aldı.

Kasım Dayıoğlu otobüs filosunu 1 yeni Lion’s Coach ile güçlendirdi

Yılın son ayında filosunu 1 adet MAN Lion’s Coach ile güçlendiren bireysel yatırımcı Kasım Dayıoğlu, MAN ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Kasım Dayıoğlu, “MAN Lion’s Coach otobüslerin tasarımları modern, koltukları rahat, güvenlik standartları yüksek, yakıtı tüketimi ekonomik. Bu nedenle de pek çok ayrıcalığı bir arada sunuyor. Biz de tüm bu üstün niteliklerinden dolayı tercih ettik. Ayrıca sadece biz de yolcularımız da MAN Lion’s Coach ile seyahat etmekten memnunlar. Dolayısıyla hem biz hem de yolcularımızın memnun olduğu bir alım gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. 

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#MAN OTOBÜSLERİ
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