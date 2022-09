MAN Lion's City E ‘Yılın Otobüsü’ seçildi

MAN Truck & Bus Otobüs İş Birimi Başkanı Rudi Kuchta, "On günlük sürüşün ardından MAN Lion's City 12 E aracımızla Limerick'e geldiğimizde, bu hem bizim için hem de jüri için özel bir deneyim oldu" dedi.

MAN Lion's City 12 E, jüriyi ‘Bus Euro Test’ karşılaştırması boyunca da etkiledi. Uzman jüri, Mayıs ayında Avrupa’dan beş otobüs üreticisini uluslararası bir otobüs karşılaştırma testi için İrlanda’ya davet etti. Sürücü deneyimiyle yapılan sayısız testler ve uzun teknik tartışmalarla dolu yoğun bir haftanın ardından yeni ‘Bus of the Year 2023’ için karar, net bir şekilde MAN Lion's City 12 E lehinde oldu. 23 Avrupalı ticari araç gazetecisinden oluşan uluslararası jüri, menzili, güvenilirliği, konforu ve hepsinden önemlisi sürdürülebilirliği ile puanları toplayan şehir içi otobüsün genel konseptinden özellikle etkilendi.

Jüri Başkanı Tom Terjesen, "Yeni MAN Lion's City 12 E, çığır açan bir tasarıma, yüksek düzeyde konfora ve çok sessiz bir iç mekâna sahip. Sürücü kabini, piyasadaki en iyi kabinlerden biri ve yüksek güvenlik sunuyor. MAN, ilk çizimden gerçek ürüne kadar elektrikli mobiliteye odaklanmış. Böylece her şey birbirine uyum sağlamış ve otobüs, ‘elektrikliye dönüştürülmüş dizel bir araç’ olmamış. ‘International Bus & Coach of the Year – Uluslararası Yılın Şehir Otobüsü ve Şehirlerarası Otobüsü’ jürisi, ilk test sürüşünden MAN Lion's City 12 E'nin ‘Bus of the Year 2023 – 2023 Yılın Otobüsü’ olduğu kararına kadar geçen her aşamada otobüse karşı olumlu duygular besledi" dedi.

Ödül, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ev sahipliğinde Hannover'deki IAA Transportation 2022'nin açılışını kutlamak üzere düzenlenen ‘Stars of the Year – Yılın Yıldızları’ etkinliğinde Jüri Başkanı Tom Terjesen tarafından, MAN Truck & Bus Otobüs İş Birimi Başkanı Rudi Kuchta'ya verildi. Son 30 yıldır verilen ‘Bus of the Year’ ödülü, otobüs endüstrisinin en önemli uluslararası ödülü olarak kabul ediliyor.

Başarı öyküsünde yeni bir bölüm

"MAN Lion's City E'mizin uzman jüri tarafından bu kadar iyi karşılanmış olması ve şimdi bu prestijli ödülü alıyor olmamız bizi daha da gururlandırıyor" diyen Rudi Kuchta, şöyle devam etti:

"Ödül, tüm MAN ekibinin olağanüstü çalışmasını etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda, MAN Lion's City E'nin başarı öyküsünde yeni ve muhteşem bir başka bölüm oluşturuyor."

2020’de seri üretimine başlanan MAN Lion's City E, birçok Avrupa ülkesinde her gün yollarda hizmet verirken, otobüs operatörlerini, sürücüleri, yolcuları ve uzmanları heyecanlandırıyor. Ortaya çıkan bu etkileyici başarının nedenlerinden biri de; MAN Truck & Bus uzmanlarının tamamen elektrikli Lion's City E'nin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerinde aralıksız çalışmasıdır. Uzmanlarının amacı, otobüsü daha da iyileştirmek için sofistike teknoloji kullanmak. Hedefleri ise toplu taşıma operatörlerine günlük işlerinde sofistike teknoloji ve bireysel çözümlerle mümkün olan en iyi desteği sağlamak.

MAN, operatörlerin eBus'larını gelecekteki kullanıma mükemmel şekilde uyarlamalarını sağlamak için, diğer unsurlarla birlikte, Lion's City E için iki pil kullanım stratejisi sunuyor: ‘Güvenilir Menzil’ stratejisi (270 km'ye kadar) ve 350 km'ye kadar olan menziller için ‘Maksimum Menzil’ stratejisi. Ayrıca otobüsün yeni CO2 klima sistemi ve geliştirilmiş ısıtma devresi de daha fazla verimlilik sağlıyor. Bir başka yenilik de modüler piller. Bu sayede elektrikli otobüs müşterileri, sonbahardan itibaren akü paketi sayısını belirleyebilecek. Dolayısıyla tamamen elektrikli şehir içi otobüs, menzil ve yolcu kapasitesi açısından her müşterinin ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine daha iyi uyarlanabilecek.

MAN, müşterilerine boyut olarak da birçok alternatif sunuyor. Örneğin, Lion's City E’nin, segmentteki en büyük akü kapasitelerinden birine sahip olan 10.5 metrelik kısa midibüs versiyonu da bulunuyor. Midibüs, rekor kıran dönüş çapı ve kompakt boyutları sayesinde özellikle dar sokaklı şehir merkezleri ve yoğun yaya bölgeleri için ideal çözüm sunuyor. Midibüs, MAN'ın şu anda 10.5 metre, 12.2 metre ve 18.1 metrelik araçlardan oluşan elektrikli otobüs serisini tamamlıyor.

Sayısız ödüller ve satış başarısı otobüsün popülerliğini kanıtlıyor

MAN Truck & Bus Otobüs Mühendislik Birimi Başkanı Barbaros Oktay "En başından beri, müşterilerimizle yakın iş birliği içinde eBus'ımızı geliştireceğimiz ve aynı zamanda onu sürekli olarak optimize edeceğimiz açıktı. Amacımız o zaman da en iyi elektrikli şehir içi otobüsünü sunmaktı, şimdi de öyle. Çabalarımızın, piyasa ve birçok uzman tarafından ödüllendirilmesi büyük başarıdır" dedi.

Layık görüldüğü ‘Bus of the Year’ ödülü, Lion's City E’nin ne kadar mükemmel kabul gördüğünü açık ve net bir şekilde ifade ediyor. MAN Lion's City E, 2020 yılında iF Gold ödülünü kazanmıştı. iF International Forum Design jürisi, eBus'ın özellikle ergonomik ve estetik açıdan hoş tasarımından etkilenmişti.

MAN Lion's City E'nin satış rakamları da aracın ne kadar popüler olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Tamamen elektrikle çalışan otobüsün satışlarının başlamasından bu yana hâlihazırda 1.000’den fazla sipariş verildi.

Rudi Kuchta, "Yollara önemli ölçüde daha fazla elektrikli otobüs koymak istiyoruz. Geçen mali yılda, yeni şehir içi otobüslerimizin yüzde 6'sından biraz azı elektrikliydi, 2025'e kadar bu oran yarı yarıya olacak. 2030 yılına kadar da şehir içi otobüslerimizin yaklaşık yüzde 90'ının bataryayla çalışır olmasını bekliyoruz" dedi.

Münih’ten İrlanda’ya: eBus ‘Bus Euro Test’e gitti

MAN Lion's City E, ‘Bus Euro Test’ kapsamında Avrupa’yı turlayarak İrlanda’ya kadar etkileyici bir yolculuk yaptı ve tamamen elektrikli bir şehir otobüsünün ne kadar güçlü olabileceğini kanıtladı. ‘Electrifying Europe Tour – Avrupa’yı Elektriklendirme Turu’ sırasında, on iki metrelik şehir içi otobüsü, on günde sekiz ülkeyi geçti. Araç, toplam 2.448,8 kilometrelik bir mesafe kat ederek, toplamda 1.763,7 kWh enerji tüketti. Bu da kilometre başına yaklaşık 0,72 kWh'ye karşılık geliyor. Bu en üst değerler, Lion's City E'nin verimli teknolojisi ve yüzde 20,8'lik etkileyici reküperasyon (enerjinin, potansiyelin geri kazanımı) oranı sayesinde elde edildi. eBus'ın tavanında bulunan altı adet lityum-iyon pil takımı (480 kWh kapasiteli), şehirlerde, kırsal alanlarda ve dağlardaki yolculuk için enerji sağladı. Her günlük aşamadan sonra araç yeniden şarj edildi ve ara şarj gerekmedi. Zira elektrikli otobüs, 350 kilometreye kadar menzile sahipti.

MAN eBus şasisini uluslararası piyasaya sunuyor

MAN tahrik sistemi konusunda, eBus’ta arka aks üzerindeki merkezi bir motora ya da körüklü otobüste sürüşe ve reküperasyona yardımcı olan ikinci ve üçüncü akslar üzerindeki iki merkezi motora güveniyor. MAN Lion's City E, lokal olarak emisyonsuz tahrik sistemi ile şehirlerdeki gürültü ve kirletici emisyonlarını azaltma gereksinimini karşılıyor. Bu arada, MAN Lion's City E'nin güvenilir teknolojisi gelecekte MAN'ın eBus şasisinde de kullanılacak.

Kuchta, "Dünya çapında artan elektrikli otobüs talebini karşılamak ve sürdürülebilir mobiliteye önemli katkı sağlamak amacıyla, Avrupa dışındaki uluslararası pazarlara da eBus şasimiz ile MAN elektrikli otobüs çözümünü sunuyoruz" dedi. Şasi, gelecekte, araç gövdesi üreticilerine tamamen elektrikli modelleri için mükemmel birer temel sağlayacak.

‘Kullanışlılık’ jüri için önemli bir kriter

1989’dan beri uluslararası uzmanlar jürisi, her yıl çeşitli otobüs tiplerine ‘Bus of the Year’ ve ‘Coach of the Year’ ödülleri veriyor. Avrupalı ticari araç gazetecileri, karşılaştırmalı test konusunda üreticiler tarafından sağlanan araçların kullanıma uygunluğuna ve konseptine özellikle dikkat ediyor. MAN Lion's City 12 E’nin aldığı son ödül ile birlikte MAN Truck & Bus, şu ana kadar bu değerlendirmeden tam 12 kez MAN ve NEOPLAN Otobüs markaları adına ödül kazanmayı başardı. MAN ve NEOPLAN otobüsleri bugüne kadar altı kez ‘Coach of the Year’ ödülü (2022, 2020, 2006, 2004, 2000, 1994) ve altı kez de ‘Bus of the Year’ ödülüne (2023, 2015, 2005, 1999, 1995, 1990) layık görüldü.