Makine sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:
“Turquality, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi makine sektörünün ihracatına da ciddi ivme katacaktır. Geçtiğimiz ay yayınladığımız Turquality’nin etki analiz raporuna göre, Turquality’den önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girildikten sonra kilogram başına ihracat 12,19 dolara çıkmıştır. Yine, Turquality’ye giren firmaların, ihracat yaptığı ülke sayısı %78,6 artmıştır. Kısaca, Turquality iş modeli ile firmalar, sürdürülebilir bir şirket olarak ihracatlarını artırırken, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sektörde, doğayı ve yeşili koruyan makineler, global pazarda Türkiye’nin tanıtımında önemli rol oynayacaktır” dedi.
YENİGÜN HABER MERKEZİ