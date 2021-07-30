Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona survivor salgın corona
Çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor
Çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun...
İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi
İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların...
İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı
İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı
PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi
PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi,...

Makine sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

Makine sektörü, ülkemizin lokomotif ve stratejik sektörlerinden birisidir. Sektörün 2020 yılında ihracatı 17,1 Milyar dolar oldu ve sektör 2021 yılına ihracat artışı ile başladı. Makine sektörü Turquality desteklerinden yararlandığında, yapılacak çalışmalarla ile birlikte ihracat potansiyeli daha yüksek olacaktır.

Makine sektöründe Turquality destekleri nelerdir?
Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğundan, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun talep görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, aynı zamanda global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor. Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının global pazarlarda rekabet etmelerine rehberlik ediyor.

Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

Turquality, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi makine sektörünün ihracatına da ciddi ivme katacaktır. Geçtiğimiz ay yayınladığımız Turquality’nin etki analiz raporuna göre, Turquality’den önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girildikten sonra kilogram başına ihracat 12,19 dolara çıkmıştır. Yine, Turquality’ye giren firmaların, ihracat yaptığı ülke sayısı %78,6 artmıştır. Kısaca, Turquality iş modeli ile firmalar, sürdürülebilir bir şirket olarak ihracatlarını artırırken, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sektörde, doğayı ve yeşili koruyan makineler, global pazarda Türkiye’nin tanıtımında önemli rol oynayacaktır” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim ÇamMakine Sektöründe Turquality Destekleri Nelerdir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.