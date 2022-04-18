Makine ihracatı ilk çeyrekte 6,1 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreği sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 6,1 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yıl ilk çeyreğine göre yüzde 12,2 artış sağladıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Avrupa havzasında peyderpey yürürlüğe girecek mevzuat içinden sadece Dijital Ürün Pasaport uygulaması bile, başta Uzak Doğu menşeili olmak üzere bütün ithal makineler için önemli bir engel teşkil edecek. Geçiş dönemine dair belirsizlikler, AB sanayii ile entegre hale gelen Türkiye için elverişli zeminler hazırlıyor. Doğacak firsatları kalıcı biçimde değerlendirebilmek için yeşil ve dijital dönüşümde hızlı adımlar atmalıyız. Mayıs ayında kamuoyuna sunacağımız Sektörel Eylem Planımız, genel imalat sanayimizi ne büyük ödevlerin beklediğini de açık biçimde gösterecek” dedi.

ŞİRKETLER 18.04.2022, 15:38
Makine ihracatı ilk çeyrekte 6,1 milyar dolar

Aylık ihracatının 2,3 milyar dolara yaklaştığı Mart ayında tüm zamanların rekorunu kıran makine sektörünün ilk çeyrek sonunda toplam ihracatı 6,1 milyara ulaştı. Toplam ihracatının yüzde 5'ten fazlasını gerçekleştirdiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen bu sonucu elde eden sektör, ilk çeyrekte Almanya ve ABD'ye 1 milyar doların üzerinde makine ihraç etti. İtalya'ya ihracatı yüzde 20'den fazla artış gösteren makineciler Mısır, Hindistan, İsrail ve Azerbaycan gibi alternatif pazarlarda da hızlı büyüme sağladı.

“Tüm dünyada makine imalat sektörü savaşın etkilerini yaşıyor” 

Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerdeki dönemsel tüm gelişmelerin uzun vadeli sonuçlarını gözeterek bir dış ticaret stratejisi geliştirmenin önemine dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

Türkiye, barış görüşmelerinde etkin rol oynayarak bölge için emniyet supabı olduğunu bir kez daha gösterdi. Çok yönlü müzakere yeteneğimizi ve sektörel diplomasiyi her alanda kullanmamız gereken yeni bir döneme giriyoruz. Dördüncü çeyrekteki duraklama nedeniyle AB makine sektörü geçen yılı tahminlerin gerisinde neticelerle kapatmıştı. Bizim makine üretimimiz 2021’de yüzde 32 artarken Almanya’da üretim artışı yüzde 6,4’de kalmıştı. Alman imalatçıların yüzde 85’i şimdi de Rusya-Ukrayna Krizini işleri için en büyük tehdit olarak görüyor. Tüm dünyada makine imalat sektörü savaşın etkilerini yaşıyor.”

Savaş nedeniyle Mart ayında Türkiye’nin de bu ülkelerle ticaretinin etkilendiğini, Rusya’ya makine ihracatının yüzde 32,5, Ukrayna’ya ise yüzde 87,6 daraldığını belirten Karavelioğlu, “Finansal ve lojistik tedbirler geliştirebilir ve giderek sıkılaştırılan yaptırımlardan bağımsız kalabilirsek bu kaybı hızlıca telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Son iki yılda yaptığımız yatırımlarla yüzde 42 büyümüş bir üretim kapasitemiz var ve bunu en verimli biçimde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

“Yeşil Dönüşüm, Avrupa ile entegre çalışan sektörleri motive eder”

AB Komisyonlarının, üretimi ve ticareti doğrudan ilgilendiren alanlarda her gün yeni tebliğ ve kararlar yayımladığına ve makine sektörü adına bunları ayrıntılı şekilde analiz ettiklerine dikkat çeken Karavelioğlu şunları belirtti:

Yaptığımız analizlerle, sadece Birliğimizin üyeleri için değil, tüm sanayimiz için bilgi üretmeye çalışıyoruz. İhracatçı sektörlerin geleceğini ilgilendiren önemli gelişmeler var. Örneğin, AB Komisyonu şu sıra Döngüsel Ekonomi Paketi içinde Dijital Ürün Pasaportu yönetmeliğini nasıl uygulayacağını tartışıyor. Ürünleri ortaya çıkaran değer zincirini uçtan uca tanımlayan bu pasaportlar sayesinde kullanılan malzemelerin, tedarikçilerin, karbon ayak izlerinin ve yenilenebilir aksamın şeffaf şekilde takibi yapılacak. Makineler servis, bakım ve yedek parça hizmetleri sayesinde uzun yıllar hizmet veren yatırım malları olduğundan, sektörümüz bu uygulamadan diğerlerinden daha çok etkilenecektir.”

Yeşil dönüşümün Avrupa’nın ithalatında bir yavaşlama yaratacak olmasının Türkiye için fırsatlar doğuracağına değinen Karavelioğlu, “Avrupa havzasında peyderpey yürürlüğe girecek mevzuat içinden sadece Dijital Ürün Pasaport uygulaması bile, başta Uzak Doğu menşeili olmak üzere bütün ithal makineler için önemli bir engel teşkil edecek. Geçiş dönemine dair belirsizlikler, AB sanayii ile entegre hale gelen Türkiye için elverişli zeminler hazırlıyor. Doğacak firsatları kalıcı biçimde değerlendirebilmek için yeşil ve dijital dönüşümde hızlı adımlar atmalıyız. Mayıs ayında kamuoyuna sunacağımız   Sektörel Eylem Planımız, genel imalat sanayimizi ne büyük ödevlerin beklediğini de açık biçimde gösterecek” dedi.

“Uluslararası ticaretin kuralları ve aktörleri ile masaya yatırıldığı bir dönemdeyiz” 

Tedarik güvenliği nedeniyle üretim ve ihracatta bölgeselleşme eğilimlerinin hızlı arttığına, AB ve makine üretiminde güçlü diğer merkezlerin ürünlerini engelsiz satabilmek üzere Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) çoğalması için yoğun gayret gösterdiğine işaret eden Karavelioğlu şunları söyledi: 

“Jeopolitik gelişmeler ve üretimin yeniden paylaşımına yönelik endüstriyel dönüşüm hamleleriyle hem yüz milyonlarca insanı birbirine bağlayan ticaret yollarında hem de ülkeleri birbirine bağlayan mal ve hizmet akışında önemli değişimler yaşanıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi başlıkları altında sınai ve toplumsal yaşama peyderpey girecek tedbirlerin ürünler ve üretim yöntemleri üzerindeki baskıları da bu değişime ekleniyor. Uluslararası ticaretin kuralları ve aktörleriyle masaya yatırıldığı bir dönemdeyiz. Küresel ticaret ağlarına katılımın yeni dönemde STA’lar üzerinden gelişeceğini akılda tutmalıyız. Özellikle AB ile ilişkiler bizim için çok önemli. AB sektörel örgütleri, ASEAN ve MERCOSUR Ekonomik Bölgeleri başta olmak üzere, makine ihracatında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak olan STA’lar için baskılarını artırıyor. Biz de, AB ile eş zamanlı olarak, STA’larımızı artırmak ve geliştirmek zorundayız.”

Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
İmsak 04:41
Güneş 06:14
Öğle 13:09
İkindi 16:53
Akşam 19:53
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25