MAGİC CHRISTMAS MARKET’E ÜNLÜ YAĞMURU

Yeni yıla sayılı günler kala bir birinden ayrıcalıklı markalar ziyaretçiler World Academy katkılarıyla ‘Magic Christmas Market’te bir araya geldi. Sosyetik güzel Pınar Sabancı ev sahipliğinde, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen ‘Magic Christmas Market’e Nazlı Kayı Sabancı, Zeynep Demirel, Şebnem Çapa, Zeynep Germen, Aslıhan Sabancı, Nilay Dorsa, Arzu Sabancı, Gamze Akay, Nilay Cafer, Irmak Köseoğlu, Kadriye Olgar, Esra Bozbay, Yusuf Akgün gibi bir çok ünlü isim katıldı. Birbirinden ünlü markaların bir araya geldiği davette adeta şıklı yarışı yaşandı. Sosyetik isimlerin alışverişlerini keyiflice yaptıkları davette bir çok ünlü isim yılın en görkemli zamanlarında ‘Magic Christmas Market’te ayrıcalıklı bir gün geçirdiler…