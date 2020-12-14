M1Konya AVM TEMA Vakfı'na 886 Fidan Bağışladı

Geniş marka karması ile Konya ve çevresi için kıymetli bir yaşam merkezi haline gelen M1Konya AVM, 12 Aralık Mağazacılar Günü için doğa dostu ve oldukça anlamlı bir çalışmaya imza attı.

İşini her daim güler yüzle yapan, ziyaretçilere büyük bir ilgiyle yardımcı olan ve Konyalılara en iyi alışveriş hizmetini sunan AVM ve mağaza çalışanlarına teşekkür etmek için M1Konya AVM, toplam çalışan sayısı kadar fidanı TEMA Vakfı’na bağışladı. Mağazalarda çalışan kişi sayısı kadar mağazanın adına bağış yapan AVM, toplamda 886 adet fidanı TEMA Vakfı’na bağışlayarak hem doğa dostu bir çalışma yaptı hem de çalışanlarının emeğine teşekkür etti.

Hayatın birbirimize ve çevremize verdiğimiz değerle güzelleşeceği ilkesinden hareket eden M1Konya AVM, güler yüzlü çalışanlarıyla misafirlerine konforlu ve güzel bir alışveriş deneyimi sunuyor. Doğaya ve çalışanlarının emeğine duyduğu saygıyı perçinleyen AVM, tek kat üzerine kurulu yerleşimi, geniş koridorları ve açık otoparkı ile normalleşme sürecinde ziyaretçilerini havadar ve sağlıklı ortamlarıyla karşılıyor. Ziyaretçilerinin güvenlik ve sağlığını en yüksek seviyede gözeten M1Konya AVM, uygulamaya koyduğu önlemlerle geçtiğimiz günlerde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanmıştı.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) şirketi AVM yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM) yönetiminde faaliyetlerini sürdüren M1Konya AVM hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr ve www.m1konyaavm.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.