M.A.C Cosmetics'den göz alıcı bir lansman

Kurulduğu günden beri moda, sanat ve popüler kültür dünyasını etkisi altına alan M•A•C Cosmetics, bireyselliği ve kendini ifade etmenin önemini her an vurgulayan Göster Renklerini Projesi ile 2021 yılından bu yana farklı projelere imza atıyor. Herkesin renklerini cesurca, tutkuyla ve özgürce yansıtması fikrinden ilhamla yola çıkan bu projenin 2023 lansman partisi ise, dijital kampanya yüzleri Kalben, Nilperi Şahinkaya ve Zehra Güneş’in katılımlarıyla 9 Ekim Pazartesi günü Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti.

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Melissa Vargas, Zeynep Sever Demirel, Emre Yusufi, Cansu Özbay, Ceylan Çapa, Zeynep Tosun, Niyazi Erdoğan, Narod Çetinkaya, Neva Dürüst, Hande Şaşmaz, Lara Paşalı, Sima Tarkan, Eda Zamanpür ve Cemre Solmaz gibi isimlerin bir araya geldiği bu göz alıcı parti, M•A•C Cosmetics Türkiye Marka Direktörü Nazlı Altıpat’ın kampanya hakkında bilgi verdiği konuşmasıyla başladı. Ardından müziğiyle ve yeteneğiyle kitlelere ilham veren Kalben, bu gurur verici projede yer alma heyecanını “Renkleri rahatça gösterebildiğimi fark ettiğim yerde gerçek özgürleşmenin başladığına inanıyorum. Kendinizi özel ve özgür kılmaktan korkmayın.” diyerek dile getirirken, başarılı oyuncu Nilperi ise konuşmasında “Kendi renklerimi en iyi gösterebildiğim an, sahnede seyirciyle buluştuğum an. İşim sayesinde tutkumu bularak renklerimi göstermenin yolunu buldum. Hepimiz hayata kendi biricik renklerimizi katıyoruz.” dedi. Başarılı milli sporcumuz Zehra Güneş’in “Ben en çok içimdeki sesi dinliyorum ve bana göster renklerini, cesur ol, pes etme diyor. Ben daima renklerimi içimden geldiği gibi göstermeye devam edeceğim.” diyerek, herkesi renklerini cesurca göstermeye davet etmesiyle son bulan konuşmaların ardından Göster Renklerini dijital kampanya filmi ilk defa davetlilere ve marka severlere sunuldu.

“Hepsi Benim Renklerim” dijital reklam filmiyle amaçlanan; her bireyin içerisinde yer alan sınırsız renklerine sahip çıkması, kutlaması ve renkleriyle gurur duyması. M•A•C Cosmetics, sahip olduğu kapsayıcılık değerleriyle beraber, makyajın sihirli gücünü kullanarak herkesin içinde barındırdığı renklerini özgürce, tutkuyla ve cesurca yansıtmalarında ilham veren bir marka olmayı amaç edindi. Reklam filminde ise bu duygudan yola çıkılarak her bir ismin kendi hayat hikayesinden ve renklerinden ilham alındı.

#GösterRenkleri söyleminden yola çıkarak tasarlanan özel bir atmosferle, Esma Sultan Yalısı da bu özel geceye ahenkli bir şekilde katıldı. Tüm renklerini cesurca ve içlerinden geldiği gibi kutlama manifestosundan hareketle, tüm davetliler gece boyunca DJ Berk Büyükakın’ın müzikleriyle keyif dolu anlar yaşadı.