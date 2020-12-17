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London Diamonds Days

Lobin International tarafından London Diamond Days, 10-15 Şubat 2021 tarihleri arasında London Naval And Military Clubs da gerçekleşecek. London Diamonds Days, sektörünün önemli firma, marka ve alıcılarını bir araya getirerek bir etkinliğe imza atacaktır.

London Diamonds Days

London Diamonds Days’i 5 günde İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen sektör temsilcilerin yanı sıra nihai tüketicilerin de katılımları sağlanacak.

London Diamonds Days de , mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli inci  gibi ürün grupları yer alacak. özel ürün ve koleksiyonlar da sergilenecek.

1988 yılında Türkiye’nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi, tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan “LOB’IN(Leaders Of Branding Intelligence Summit ) ekibi  Fahri Ustaoğlu başkanlığında  Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda 34 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte.

Lobin International koordinatörü Fehim Ustaoğu , Pandemiden etkilenen sektör London Diamond Days ile yeni bir ivme kazanacak.Paydaşlarıyla buluşarak yeni bir sinerji oluşturacak. Pandemi’nin olumsuz etkileri masaya yatırılacak vizyoner projeler ve ürünler bu etkinlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır. 2023 yılı ihracat stratejileri çerçevesinde, Cumhuriyetin 100. yılında 12 milyar dolar ihracata ulaşma hedefine destek vermek amacıyla London Diamonds Days gerçekleşecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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London Diamonds Days
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