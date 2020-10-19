Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın koronavirüs survivor corona korona
Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz
Genç bir nüfusa sahibiz ama...
Ermenistan savaş suçu işliyor
Ermenistan savaş suçu işliyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 282 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu
Sahte içkiye 10 günde büyük...
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha...

Lojistik kolaylığı, ihracatçıların Fas ve Tunus'a olan ilgisini artırdı

Ares Logistics Üst Yöneticisi (CEO) Engin Kırcı, uluslararası ticaret ve lojistikte ortaya çıkan yeni arayışlara ilişkin bilgiler paylaşarak, özellikle pandemi süreciyle birlikte ihracatçının Avrupa'ya alternatif pazar arayışının hızlandığını belirtti.

Lojistik kolaylığı, ihracatçıların Fas ve Tunus'a olan ilgisini artırdı

Türkiye’den Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatın her geçen gün arttığını söyleyen Kırcı, Türkiye’den Ro-Ro çıkışlarıyla teslimat sürelerinin kısaldığını, Fas ve Tunus'un ihracatçı için potansiyeli oldukça yüksek bir pazar olarak öne çıktığını açıkladı.

Kırcı, "TÜİK verilerine göre Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracat bu yılın ilk 8 ayında 5,4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Fas ve Tunus’a yapılan ihracat da 1,7 milyar dolara ulaştı. Ares Logistics olarak bu ülkelere yaptığımız taşıma sayıları da her geçen dönem artış gösteriyor." diye konuştu.

Lojistik açıdan kolay ulaşılabilen noktaların yeni ihracat pazarı olmaya daha yakın olduğunu belirten Kırcı, "Türkiye’nin Avrupa ülkelerine yakınlığı ihracatçılar için önemli bir sebep oluşturuyor. Yeni lojistik rotaları ve yatırımlarımız ile Kuzey Afrika ülkeleri de ihracatçıya en az Avrupa kadar yakın." dedi.

- Kuzey Afrika ülkeleri ihracatçı kadınlar için de cazip

DFDS ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) birlikte başlattığı ‘Kadın İçin Taşıyoruz’ projesinin tamamlayıcı lojistik partnerleri arasında olduklarını hatırlatan Kırcı, kadın girişimcilerin ihraç ürünlerini Kuzey Afrika ülkelerine de bu proje kapsamında ücretsiz taşıdıklarını belirtti.

Kırcı, Fas ve Tunus’un, ihracatçı kadınlar için de cazip bir alternatif olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ares LogisticsEngin KırcıPandemİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.