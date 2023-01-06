LOBBY İLETİŞİM 2023 YILINA 4 YENİ MARKA İŞ BİRLİĞİYLE BAŞLADI

Bu yıl 30’uncu yılını kutlayacak olan Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı; global çapta ticari gayrimenkul yatırımları olan, sektörün önde gelen AVM yönetim ve kiralama şirketi Fiba Commercial Properties, sağlık teknolojileri alanında Koç Yaşa Çok Yaşa, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın da en köklü reasürans şirketlerinden Milli Reasürans ve 166 yıldır Türkiye’de yaşamı dönüştüren teknolojilere öncülük eden Siemens Türkiye’ye iletişim danışmanlığı hizmeti sunacak.

Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı bu kapsamında; medya ilişkileri, kriz iletişimi, içerik ve stratejik danışmanlık, sürdürülebilirlik iletişimi başta olmak üzere iletişimin tüm disiplinlerinde danışmanlık üstlenecek.

İletişim danışmanlığı sektöründe 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı; başta otomotiv, finans, perakende, sağlık, eğitim, kültür sanat, sigorta, gıda ve gayrimenkul olmak üzere farklı sektörlerde toplam 54 markaya hizmet veriyor.