Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, “İşletmelerde, teknolojik altyapı ve dijitalleşme ihtiyacı katlanarak artıyor”

Artık, ürünlerin sadece bir sıradan ekipman olarak değil, akıllı bir ofis asistanı olarak konumlandığını ve kendini dönüştürdüğünü ifade eden Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, şunları söyledi:

“ Artık, ürünler basit ve sadece birer ekipman değil, akıllı bir ofis asistanı hizmeti sağlama amacıyla; modern, mobil, teknoloji odaklı ve işgücünün üretkenlik ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ekipmanın olmanın ötesine de geçmeye devam ediyor. Xerox Connectkey teknolojisi; çok işlevli uyumlu yazıcıyı bir üretkenlik ekosisteminin merkezi haline getiriyor, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor, mobil ve bulut bağlantısı, komple güvenlik ve değer artıran hizmetlere erişim sunuyor. Yalnızca yazdırma, tarama ya da kopyalamadan çok daha fazlasını yapma imkanı veren bu yeni teknolojiler, daha önce hiç olmayan bir tarzda teknolojiye bağlanma ve kullanma imkanı da sağlıyor” dedi.

Uygun finansman koşulları, yatırımların tetikleyicisi oldu

İşe yatırım için uygun dönemin olduğunu belirten Betül Kayacık, şunları kaydetti: “ Son ayları değerlendirdiğimizde, işe yatırım için finansman açısından en uygun dönemde olduk. Ülkemizin finansal mimarisinin son iki yıldır değişen yapısı yatırıma ve ticari alana yönelik finansman imkanlarını artırdı. Bu yeni finansal mimarinin etkisiyle, hem faiz oranları makul seviyelere düştü, hem de vadeler geçmişe oranla önemli ölçüde uzadı. Finansal mimarının yeniden dizaynında kamu bankaları öncü rolü üstlendi ve özellikle ticari ve yatırım kredi faizlerinin kamu bankaları öncülüğünde tarihinin en düşük seviyelerine inmesi yatırım iştahını da artırdı. Haziran ayı itibariyle işlerin normale dönmesi ve pandemi döneminde müşterilerin teknoloji yatırımına olan ihtiyacı daha iyi görmesi, yatırımların artmasının en önemli nedenlerinden birisi oldu. Uygun finansman koşulları da bu yatırımların tetikleyicisi olarak ortaya çıkan bir başka unsur oldu. Mevcut kurumsal müşterilerimiz ilave yatırımlarını devreye alırken ilk 500 şirkette yer alan müşterilerimizin yatırımlarına ara vermeden devam etmesi ile yeni projeler hayata geçirildi. Lidya Grup olarak, kurumsal müşterilerimize, pazarın ihtiyacı olan son teknolojik cihazları ve yazılım altyapısını sağlarken, işletmelerin performanslarını ve verimliliğini artırıp, zaman kayıplarının önüne geçmekteyiz” diye konuştu.

Ülkemiz, genç nüfusu ve dinamik girişimci ruhun etkisiyle hızlıca toparlanıyor