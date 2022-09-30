LC Waikiki’den işitme engelli bireylere özel hizmet

LC Waikiki’nin dijital dönüşüm vizyonu ve sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sunduğu “İşaret Dili Hizmeti” sayesinde, işitme engelli bireyler online alışverişleri esnasında karşılaştıkları problemleri yazıya ihtiyaç kalmaksızın görüntü görüşme ile giderebiliyor, sipariş durumu, ödeme ve iade gibi konularda bu hizmetten yararlanabiliyor.

LC Waikiki, ‘İşaret Dili Hizmeti’ni e-ticaret sitesi ve mobil uygulaması üzerinden müşterilere sunuyor. Lcwaikiki.com’da, Ana Sayfa üzerinden, mobil uygulamada ise Profil sekmesinde yer alan İşaret Dili Hizmeti’ne tıklayan kullanıcılar çalışma saatleri içerisinde bu hizmetten yararlanabiliyor. Müşteriler, işaret dili bilen müşteri temsilcilerinden çevrimiçi hizmet alarak, tüm sorularını hızlı ve kolay şekilde iletebiliyor, anında cevap alabiliyor.