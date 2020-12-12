Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde Doğuş Otomotiv’e iki ödül birden

Türkiye’de topluma değer katan ve yenilikçi çözümler geliştiren sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nin 12’incisi, ‘Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik’ temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

COVID-19’un yarattığı belirsizlik sürecinde, kurumların bu duruma nasıl uyum sağladıklarının, gelecek perspektifi, bireysel ve kurumsal olarak yapılması gerekenler gibi konuların ele alındığı KSS Zirvesi’nde, 5 ana kategoride ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı için değerlendirilen KSS projeleri arasından ödüle layık görülenler de belirlendi.

Zirvede Doğuş Otomotiv iki kategoride Altın Ödül kazandı. Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik bilincini ülke genelindeki yetkili satıcı ve tedarikçilerine de yaygınlaştırmak için kurduğu iş modeliyle ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ kategorisinde ve toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini arttırmak için başlattığı Trafik Hayattır! kurumsal sorumluluk platformu ile ‘Sağlıklı Bireyler’ kategorisinde Altın Ödülün sahibi oldu.

Paydaşlarına sürdürülebilirlik bilinci aşılıyor

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla KSS Zirvesi’nde altın ödülün sahibi olan Doğuş Otomotiv, 2009 yılından bu yana sürdürülebilirliği iş yapış şekli haline getirmek için çalışıyor. Yetkili Satıcı ağı iştirakleri ve tedarikçilerinde sürdürülebilirlik farkındalığı yaratarak, onların süreçlerine de destek oluyor. Elde ettiği sürdürülebilirlik bilinci ve tecrübesini de paydaşları ile paylaşılıyor. Yetkili satıcıları ve servislerini de sürdürülebilirlik raporuna dahil ediyor. İlgili paydaşlar KS yaklaşımı ile ilgili tüm eğitimlere katılıyor, sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı ile ilgili çalışmalar yapıyor ve belli sorumluluklar alıyor. Doğuş Otomotiv’in amacı, sürdürülebilirlik bilinci tüm paydaşlarına ulaştırabilmek.

16 yıldır Trafik Hayattır! diyor

Sağlıklı Bireyler kategorisinde altın ödülün sahibi olan Doğuş Otomotiv’in, Trafik Hayattır! Platformu, 2004 yılından bu yana toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini artırmak, pozitif bir kültür dönüşümü yaratmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Platform pandemi sürecinde dijital mecraları kullanarak topluma fayda sağlamaya devam etti. Eğitimin online platformlara taşınmasıyla birlikte,öğrencilerin EBA TV üzerinden aldıkları ders saatleri artığından Trafik Hayattır olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın trafik bilincini artırmak için EBA TV'deyer alarak pozitif kültür bilincinedestek oldu. EBA TV'de güvenli sürüş eğitmeni Ahmet Özgün ile hazırlanan eğitici videolar ile ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşarak trafik güvenliği eğitimleri vermeye başladı. Öğrencilere trafik nedir, kaldırımda güvenli yürüyüş, karşıdan karşıya güvenli geçiş,emniyet kemerinin önemi ve daha birçok konuyu anlattığı eğitimleri EBA TV Eğitim Kütüphanesi'ne kalıcı olarak ekledi. Bu sayede Günde 1 milyon öğrenciye ulaşım sağlandı.