Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor koronavirüs korona corona
Seçimi öne almak söz konusu değil
Seçimi öne almak söz konusu...
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha...
'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK kesintisiz izliyor
'Görünmez' denilen Yunan denizaltılarını TSK...
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak
Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi...
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa...

Küçük ev aletlerinin inovasyon şirketi Arzum, halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

50 yılı aşkın tecrübesiyle küçük ev aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Arzum”), şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurdu.

Küçük ev aletlerinin inovasyon şirketi Arzum, halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

Halka arzda lider aracı kurum olarak Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yapı Kredi Yatırım”) yetkilendirildi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin arzum.com.tr ve Yapı Kredi Yatırım’ın ykyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlandı.

Kolbaşı Ailesi’nin çoğunluk hissedar olduğu Arzum’un kökleri 1966’ya dayanıyor. Köklü markası, inovatif ürünleri, tüketici odaklı yaklaşımı ile Türkiye küçük ev aletleri sektörünün öncü firmalarından olan Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250’den fazla ürününü iç piyasada satışa sunmanın yanı sıra 4 kıtadaki ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, değişen tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmelerin ön plana çıktığı sektörde Arzum’un köklü markası, tüketiciye yakınlığı ve yenilikçi ürünleriyle öncü konumunu sürdüreceğine inancının tam olduğunu ifade etti. Bugüne kadar iki kez özel sermaye fonu yatırımı aldıklarını, 6 adet özel sektör tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini ekleyerek şirketin kurumsal yönetim kültürü ve şeffaflık ilkeleri sayesinde halka arz için önemli bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ArzumArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.SPK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.