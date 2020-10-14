Küçük ev aletlerinin inovasyon şirketi Arzum, halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

Halka arzda lider aracı kurum olarak Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yapı Kredi Yatırım”) yetkilendirildi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin arzum.com.tr ve Yapı Kredi Yatırım’ın ykyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlandı.

Kolbaşı Ailesi’nin çoğunluk hissedar olduğu Arzum’un kökleri 1966’ya dayanıyor. Köklü markası, inovatif ürünleri, tüketici odaklı yaklaşımı ile Türkiye küçük ev aletleri sektörünün öncü firmalarından olan Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250’den fazla ürününü iç piyasada satışa sunmanın yanı sıra 4 kıtadaki ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, değişen tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmelerin ön plana çıktığı sektörde Arzum’un köklü markası, tüketiciye yakınlığı ve yenilikçi ürünleriyle öncü konumunu sürdüreceğine inancının tam olduğunu ifade etti. Bugüne kadar iki kez özel sermaye fonu yatırımı aldıklarını, 6 adet özel sektör tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini ekleyerek şirketin kurumsal yönetim kültürü ve şeffaflık ilkeleri sayesinde halka arz için önemli bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.