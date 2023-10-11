Kredi kullananlar, hayat sigortası primlerini nasıl geri alır

Kullanıcılarının kredi hayat sigortası konusunda bütçesini rahatlatan olayinkolayi.com, blog sayfası üzerinden de başta kredi, sigorta ve konut olmak üzere yaşam, sağlık gibi kategorilerde de hayatı kolaylaştıran güncel bilgiler yayınlıyor. Güncel verilere göre 2022 yılından bu yana yaklaşık 20 milyonu aşan görüntüleme alan olayinkolayi.com/blog sayfasında en çok merak edilen konu başlığı “Hayat Sigortası İadesi Nasıl Alınır?” oldu.

Sigorta yaptırırken, kredi ararken, ev alırken veya taşınırken ihtiyaç duyulan tüm işlemleri çok daha kolay hale getiren olayinkolayi.com, blog sayfasıyla da “Konut”, “Kredi”, “Sigorta”, “Sağlık” ve “Yaşam” kategorilerinde merak edilen yüzlerce soruya yanıt oluyor. Devamlı güncellenen zengin içeriğiyle ziyaretçilerinin başucu kaynağı olmayı hedefleyen olayinkolayi.com/blog sayfası, 2022’yi 11 milyon görüntülenmeyle kapatırken, 2023 yılının sadece ilk 9 ayında 10 milyona yakın görüntüleme aldı. Blog’u en çok ziyaret eden şehirler ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Samsun, Kayseri ve Mersin oldu.

Çoğu tüketici, Kredi Hayat Sigortasında prim iadesi alınabileceğini bilmiyor

Kredi kullanacakların önünde sigortalı ve sigortasız olmak üzere iki ayrı kredi teklifi alma seçeneği bulunuyor. Ancak hayat sigortası yaptırmak istemeyen tüketiciler; daha yüksek faiz oranıyla karşılaşıyor ve bu durum da kredi masraflarını bir hayli arttırıyor. Kredi Hayat Sigortası yaptıran çoğu kişi ise, sigorta ücretinin geri alınıp alınamayacağını merak ediyor. Kimi zaman kredi kullananlar borçlarını vade bitiminden erken kapatmak isteyebiliyor. Kredi borcu kapatıldığında müşteriden talep gelmediği durumda, sigorta için ödenen fazladan primler de finans kuruluşunda kalabiliyor. Kredi borçlarını vade bitiminden erken kapatan ve hayat sigortası iadesi almak isteyenler, dilekçe ile geri ödeme talep edebiliyor. Eğer söz konusu finans kuruluşu iade konusunda zorluk çıkarırsa, tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunmak da mümkün. Kredi hayat sigortalarını olayinkolayi.com üzerinden yaptıranlar ise, bu tarz zorluklarla hiç karşılaşmadan hak ettikleri prim iadelerini kolayca geri alabiliyor.

En fazla görüntülenen diğer konular; sağlık, miras, emeklilik, cayma hakkı, kredi kartı ve kredi notu ile ilgili

olayinkolayi.com blog sayfasının güncel verilerine göre, ziyaretçilerin hayat sigortası prim iadesinden sonra en çok merak edilenler; “Sağlık güvencesi olmayanlar, hastanelerde muayene olabilir mi?”, “Miras araştırması nasıl yapılır?”, “Prim gün sayısı emekli maaşını etkiler mi?”, “Krediden caymak mümkün mü?”, “Kredi kartı nasıl yeniden kullanıma açılır?” ve “Kredi notunu yükseltme yolları” ile ilgili konu başlıkları oldu. olayinkolayi.com/blog sitesi kullanıcılarına ilgili kategorilerde güncel ve pratik bilgiler sunmaya devam ediyor.