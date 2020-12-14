Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen: "2021 yılı için cesur bir planlama yaptık”

Dünyada ve Türkiye’de temizlik teknolojilerinin öncüsü Alman devi Kärcher’ın Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, 2021 yılında profesyonel iş kolundaki marka bilinirliklerini ve pazardaki lider konumunlarını sağlamlaştırarak korumayı hedeflediklerini söyledi. Ev & Bahçe ürünlerinde ise özellikle online satış kanallarındaki etkinliklerini artırarak ciddi bir büyüme planladıklarını aktaran Gökhan Gökmen, şu bilgileri verdi:

Liderliğini koruyacak

“Endüstriyel işletmeler, oteller, AVM’ler, kamu alanları gibi yerlerde kullanılan profesyonel temizlik makinelerinde toplam pazar payımız ile lider konumdayız. 2021 yılında da makul bir büyüme ile liderliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Ev & Bahçe ürünleri alanında ise pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de buharlı temizlik makinalarımıza olan yüksek talebi, iddialı ve yoğun tanıtım aktivitelerimiz ile destekledik. Böylece Ev & Bahçe ürünlerimize yönelik müthiş bir talep artışı oluşturduk.”

Gökhan Gökmen, pandeminin son derece sıradışı bir zorluk ve kriz ortamı meydana getirdiğini ama son 5 yıldır bir çok krizin yaşanması nedeniyle, kriz yönetimi konusundaantremanlı ve tecrübeli olduklarını aktardı. Gökmen, “Kärcher Türkiye yönetimi olarak kriz yönetimi konusunda son yıllarda edindiğimiz başarılar, Kärcher Global tarafında ‘En İyi Kriz Yönetimi’ alanında örnek ve en başarılı ülke seçilmemiz, bize 2021 yılı için özgüvenli bir planlama yapma cesareti verdi” dedi. Bu sayede büyüme ve yatırım içeren bir planlama yaptıklarını, 2021’e özel olarak sadece pandeminin gelişimi, çözümlenmesi ve dolayısıyla sektörlere etkisi açısından bir kaç farklı senaryo çalışmaları gerektiğini de belirterek şunları aktardı:

Esnek büyüme bütçesiyle tüm senaryolara hazır

“Covid-19 dolayısıyla oluşan global ve lokal ekonomik daralma ile genel belirsizlik, 2021 bütçe planlamalarını zorlaştırsa da tüm senaryolara hazırlıklı olma stratejimiz çerçevesinde 2021 yılı içi “esnek büyüme bütçesi” oluşturduk. Turizm, kamu gibi bazı pazarlarda beklediğimiz daralma veya normale dönüş yavaşlığı dolayısıyla durgunluk durumlarına rağmen perakende ve online satış kanallarında olduğu gibi bazı alanlarda da büyüme planlıyoruz.

Toplam bütçemiz 2020’ye göre büyüme içermekle birlikte, özellikle pandemi ve global/lokal ekonomik şartlar gibi dış kaynaklı, beklenmedik etkilere karşı bütçemizin harcamalar ve yatırımlar kısmını esnek, her an revize edilebilir şekilde yapıyoruz.”

Kärcher’in ürün gamının genişliği dolayısıyla perakende ve profesyonel (B2B) pazarlarda tüm sektörlere satış yaptıklarını söyleyen , Kärcher Genel Müdürü Gökmen “bu sektörlerden hangilerinin 2021’de pandemiden ne kadar etkileneceği bizim için çok önemli. Örneğin otellerin ve AVM’lerin 2021 yılı faaliyet durumunu bilmemiz, bütçemizi planlamamız açısından önemli ancak, ön görmek de oldukça zor” dedi. İthalat rejimiyle ilgili 2020 yılında vergi artışları ve gümrük süreçleriyle ilgili yürürlüğe giren yeni uygulamaların 2021’de devam edip etmeyeceği konusunun da bütçe planlamalarını etkileyen faktörlerden biri olduğunu aktaran Gökmen, bu kapsamda farklı senaryolar çalışarak planlama yaptıklarını söyledi.