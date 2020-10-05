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KRAL ŞAKİR'LE OKULA GİTMEK DAHA EĞLENCELİ!

Minik öğrencilerin okula gidiş yolculuğuna ortak olan Atlas Kırtasiye, birbirinden renkli, lisanslı Kral Şakir figürlü çantaları, beslenme setleri ve kırtasiye malzemeleriyle neşe dolu bir okul dönemi yaşatıyor.

KRAL ŞAKİR'LE OKULA GİTMEK DAHA EĞLENCELİ!

Her yaştan öğrencinin tüm okul ihtiyaçları için ayrıcalıklı fırsatlar sunan Atlas, okul dönemine özel kampanyalarıyla ailelere de akıllı alışveriş fırsatları sunuyor. Türk ve Dünyaca ünlü en sevilen markalarının çanta, defter, kalem kutusu, matara gibi bütün okul araç ve gereç ihtiyaçlarını %30 indirim avantajıyla satışa sunuyor. Hem kız hem erkek öğrencilerin çok sevdiği Kral Şakir ve arkadaşları birbirinden keyifli tasarımlarıyla okul ve beslenme çantaları, kalem kutuları, defterler ve pek çok kırtasiye ürünlerine misafir olarak yeni eğitim döneminde çocukların yol arkadaşı oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Kral şakirAtlas Kırtasiye
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