Kombinizi periyodik bakımla kışa hazırlayın, Yüzde 30’lara varan tasarruf sağlayın

Kış döneminde uzayıp giden faturaları periyodik kombi bakımıyla minimize etmenin mümkün

olduğunu belirten Emas Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu,

burada kritik noktanın hangi marka olursa olsun kullanıcıların mutlaka yetkili servisler ile

irtibata geçmesi olduğunun altını çizdi. Merdiven altı olarak tabir edilen ve kendilerini servis

noktası olarak gösteren firmalara, kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulanan

Özokumuşoğlu, bakımın kasım ayından önce yapılmasının da uygun olduğunu bildirdi.

E.C.A. yetkili servislerinin sunmuş oldukları hizmetlerde işçilik ve yedek parçaya 1 yıl garanti

uygulandığını aktaran Özokumuşoğlu, düzenli bakımın kombinin ömrünü uzattığını da

sözlerine ekledi. Özokumuşoğlu, yetkili servis hizmeti için her ürün grubunda ilgili markanın

kendi web sitesinden bilgi alınmasının, internet aramalarında tüketicilerin karşısına ilk çıkan

firmayı yetkili servis olarak değerlendirmemesi gerektiğinin de önemini vurguladı.

“Tasarruf sağlamak için bina yalıtımı oldukça önemli”

Kombi alırken tercih edilen markanın güçlü bir servis ağının olmasına dikkat edilmesi

gerektiğinden de söz eden Özokumuşoğlu, E.C.A.’nın 81 ilde 300’den fazla servis merkezi

olduğunu aktardı. Binaların yalıtımının da tasarrufu etkileyen önemli bir unsur olduğunu

belirten Özokumuşoğlu, “Müşterilerimizin kombi bakımlarını her sene kış sezonunun

başladığı kasım ayından önce yetkili servislerine yaptırmaları gereklidir. Bu doğalgaz

tasarrufu yapılmasına ciddi anlamda katkı sağlar. Öte yandan kombiyi açıp kapamak yerine

belirli bir seviyede çalışır halde bırakmak hem performans anlamında hem de fatura

anlamında tüketicilere faydalı olur. İlave olarak oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yüzde 6

seviyesinde yakıt ekonomisi sağlar. Bu nedenle kombi ile birlikte oda termostatı ve

termostatik radyatör vanası kullanmak tüketicilere konfor ve tasarruf sağlayan bir faktör” dedi.