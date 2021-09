Kolaysoft, “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” birincisi oldu

Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500’ün sonuçları, Kanlıca Baro Bahçesi’nde düzenlenen törende açıklandı ve bilişim sektörünün 2020 yıldızları ödüllerini aldı. Törende, e-Dönüşüm sektörünün lider firması Kolaysoft Teknoloji AŞ, “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” kategorisinde birinciliği elde etti. Kolaysoft’un birincilik ödülünü Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk aldı.

KoçSistem ana sponsorluğunda, “Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de” mottosu ile 22.’si fijital (fiziki + dijital) olarak yapılan Bilişim 500 ödül törenine, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, BTHaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk’ün aralarında bulunduğu kamu ve özel sektörden iş insanları katıldı. Mandıra filozofu olarak tanınan Müfit Can Saçıntı, “Ben Ödüle Karşıyım :)” adlı performansı ile ödül töreninin öncesinde izleyiciler ile buluştu.

Kolaysoft, ülkemizden ve globalden ödüller aldı

2020 yılının pandemi yılı olmasına rağmen, hem ülkemizden hem dünyadan ödül aldıklarını anlatan Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“İlk 500 bilişim şirketi 2020 sonuçlarına göre “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Hizmeti” kategorisinde birinci olmanın, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz adına haklı gururunu yaşıyoruz. Yine geçtiğimiz yıl, iş dünyasının pandemi mücadelesine yönelik geliştirdiğimiz KolayPeyk ürünümüz, Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP)’nin küresel platformundaki yerini aldı. Kolaysoft olarak, ülkemizden ve dünyadan aldığımız ödüllere, önümüzdeki süreçte yenilerini ekleyecek olmanın heyecanını taşıyoruz.” dedi.

Kolaysoft, e-dönüşüm pazarının %20’sine altyapı hizmeti sunuyor

Kolaysoft Teknoloji, firmaların dijital dönüşüm yolculuğuna en kolay şekilde eşlik etmek amacıyla 2014 yılında kurulan bir yazılım şirketidir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in tüm e-dönüşüm süreçlerinde lisanslı özel entegratör firmasıdır. Kolaysoft kendisinin yanında, 14 özel entegratör olan şirkete de altyapı hizmeti sunuyor ve ülkemizdeki e-dönüşüm (e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi) kullanıcılarının yaklaşık %20’sine hizmet veriyor.

Teknolojiye ve değişen trendlere hızlı bir şekilde adapte olduklarını ifade eden Kezban Boztürk, şunları kaydetti: