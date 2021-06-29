Kolaysoft Teknoloji ile ecza depoları arasında stratejik iş birliği yapıldı

Kolaysoft Teknoloji AŞ ile ülkemizin köklü ecza depoları Selçuk Ecza Deposu ve As Ecza Deposu arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, bu depoları kullanan eczacılara, 2024 yılı sonuna kadar gelen ve giden tüm e-dönüşüm hizmetleri ücretsiz olarak verilecek. Kolaysoft Teknoloji ve ecza depoları, e-dönüşüm uygulamasında eczacıların yanında yer almaya devam edecek.