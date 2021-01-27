Kolaysoft Teknoloji A.Ş. ve Bileşim A.Ş.’den dev iş birliği

Pandemi döneminde yeni çalışma düzeni ile çalışanın sağlığını korumanın yanında, şirketin yasal süreçlerinin de döneme uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekliliği öne çıktı.

Bu olağanüstü dönemde şirketlerin çalışanlarına yaptığı ve yasal zorunluluk olan duyuru, yazışma ve bildirimlerin (bordro, ücret hesap pusulası, izin, KVKK, iş güvenliği vb) elden tebliğ edilmesi ve bu bildirimlere yazılı olarak cevap alınması neredeyse imkansızlaştı. Bu sebeple de ‘uzaktan bildirim ürünlerinin’ önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, “İK süreçlerini kolaylaştıran çözümler sağlıyoruz”

İK’cıların dijitalleşmeye geçiş süreçlerinde her zaman yanlarında olacaklarının altını çizen Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, Bilişim A.Ş. ile birlikte oluşturulan güçlü iş birliğine vurgu yaparak, “Tüm İK süreçlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık, İK süreçlerinin dijitalleşmesinde yaşanabilecek zorlukları ve zaman kaybını en aza indirmek için proaktif davranarak dijitalleşme sürecinde her geçen gün geliştirdiğimiz yeni özellikler ile iş süreçlerinde kaybedilen zamanı geri kazanmak ana odak noktamız” dedi.

Kezban Boztürk konuşmasında, “Güçlerimizi birleştirerek çıktığımız bu yolculukta, İK çalışanlarının ihtiyaç duydukları her alanda, uçtan uca teknoloji çözümleri sağlamak üzere Kolaysoft Teknoloji olarak her zaman yanındayız’’diye konuştu.

Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ: “İK ekiplerinin başarılı dijital dönüşümü için kurumlara yol haritası sunacağız”

Türkiye’nin en yaygın İnsan Kaynakları Yazılımı hizmetini vererek, ülkemizin önde gelen yazılım şirketlerinden biri olan Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, Kolaysoft Teknoloji ile yaptıkları işbirliği ile kurumlara sunacakları Dijital Yol Haritası çalışmalarıyla destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tüm dünyayı zorlayan pandemi ve ekonomik daralmaya rağmen, Bilişim AŞ'nin sektördeki yerini korumaya ve yeni anlaşmalar yaparak %40’ın üzerinde büyüme sağladığını söyleyen Erdağ, Kolaysoft ile yaptıkları anlaşmayla pazardaki yerlerini daha da büyüteceklerini aktardı. Hüseyin Erdağ sözlerine şöyle devam etti: