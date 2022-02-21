Kolaysoft Teknoloji 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışında büyüyecek

Türkiye’nin lider özel entegratörü Kolaysoft Teknoloji, 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışında büyümeye devam edecek. Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketi araştırmasında, sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisinde “Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti” birincisi olan Kolaysoft Teknoloji, bu yıl gerek yurtiçinde, gerek İngiltere’de açtığı ofisi ile büyümesini sürdürecek.

ŞİRKETLER 21.02.2022, 23:25
Kolaysoft Teknoloji 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışında büyüyecek

2022 yılında birçok başarıya imza atacaklarını kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

Biz, her yeni bir yıla başladığımızda, bu yıl bizim yılımız diyoruz. Yılı da, gerçekten bizim yılımız olarak kapatıyoruz. 2022 yılının hedeflerini ürünlerimize göre yaptık ve yeni ürün hedefleri de koyduk. 2022’de sahaya dokunan, gerçekten de ihtiyaca deva olan ürünlerimizle müşterilerimizin yanında olacağız. Yurtiçinde 2022’nin sonunda İstanbul ofisimizi açmayı planlıyoruz. Yurtdışına da açılıyoruz ve İngiltere’de Kolaysoft’un ofisini açtık. Ülkemizin globalde rekabet edebileceği en büyük alanlardan birisi de yazılım dünyasıdır. Türkiye olarak, dünyada yazılım sektörü ile rahatlıkla rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. Gerek deneyimimiz, gerek işi sahiplenmemiz, gerekse pratik yanlarımızla, yurtdışına bu anlamda iyi bir kaynak olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Kuluçka entegratörlere” destek veriyor

Ülkemizin ilk 500 bilişim şirketi araştırmasına göre, sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisinde “Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti” birincisi olduklarını anlatan Kolaysoft Genel Müdürü Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

Firmamıza, entegratör olmak için çok fazla firma geliyor. Entegratör olmak gerçekten maliyetli bir konudur. Gerek entegratörün kendi bünyesinde bulundurması gereken kaynak, gerek denetim, gerekse sertifikalar anlamında oldukça maliyetlidir. Bize gelen paydaşlarımızın, hemen entegratör olmalarını önermiyoruz. Diyoruz ki, belli bir müşteri büyüklüğüne ulaşın ve sizi çevirecek bir büyüklüğe geldiğinizde, entegratör olmanıza destek verelim. Bu anlamda da aslında, Türkiye’de bir ilkiz ve kuluçka entegratörlere destek vermekteyiz. Kuluçka entegratörlere, kendi logo giydirmeleri ile portallarını yapıyoruz. Altyapı olarak, bizim altyapımızı kullanıyorlar. Belli bir büyüklüğe ve tatmin edici bir gelire ulaştıklarında ise, özel entegratör olmaları için desteğimize devam ediyoruz. Şuan, kuluçkada olan 20’nin üzerinde paydaşımız bizimle birliktedir. Geleceğin entegratörlerini birlikte modelliyoruz diyebiliriz. Bu nedenle, hem Kolaysoft Teknoloji olarak, hem altyapı hizmeti sunduğumuz özel entegratörler, hem de kuluçkadaki entegratörleri değerlendirdiğimizde, e-Dönüşüm pazarının yaklaşık %25’nin altyapısını Kolaysoft Teknoloji olarak bizler sağlıyoruz. e-Dönüşüm pazarında söz sahibi olan lider teknoloji şirketiyiz.” diyerek sözlerini tamamladı. 

#kolaysoft #kolaysoft teknoloji
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