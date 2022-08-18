Kocatepe Coffee 1919 Kastamonu şubesi kapılarını açtı
Kocatepe Coffee 1919 markasının Kastamonu şubesi, 6 Ağustos 2022 tarihinde kapılarını açtı.
Barutçuoğlu AVM’nin karşı caddesinde hizmete giren Kocatepe Coffee 1919, Caner Çaycı, Dilaver Barut, Feyyaz Pattabanoğlu ve Cenk Cevheroğlu ortaklığında Kastamonu’ya kazandırıldı. Şehrin merkezinde “take away” konseptiyle bir ilke imza atan işletme, 400 metrekare giriş ve 350 metrekare üst katı ile misafirlerine hizmet veriyor.
Günlük ve taze ürünlerin bulunduğu işletme; eşsiz tatlı grubu, sandviçleri, Türk kahvesi ve dünya kahve çeşitleri ile çikolatalardan oluşan zengin bir menüye sahip. Mekanda, özellikle San Sebastian Cheesecake’nin müdavimleri oluşmaya başladı bile.
Örneği ve rakibi olmayan Türk markası olan işletme, bir kahve mekanından çok daha fazlasını ve tüm yelpazeyi bünyesinde barındırıyor. Zengin içecek çeşitleri, unlu mamulleri, taze pastaları, çikolataları, sandviç çeşitleri ve uygun fiyat politikasıyla, Kastamonuluların ve ve şehri ziyaret eden turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.
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