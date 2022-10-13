Koç Holding, Altı Yıldır Üst Üste "Dünyanın En İyi İşverenleri" Listesinde

Forbes’un 2017 yılından beri gerçekleştirdiği “Dünyanın En İyi İşverenleri” araştırmasının bu yılki sonuçları açıklandı. Koç Holding, “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde altı yıldır üst üste Türkiye’nin bir numaralı işvereni seçilerek, ülkemizi başarıyla temsil etti. Dünya genelinde ise Koç Holding 161’inci en iyi işveren seçildi.

Araştırma kapsamında 57 ülkeden 150 bin çalışan, hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini ekonomik değer yaratma, yetenek geliştirme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk gibi kriterler açısından inceleyen araştırma sonucunda 6 binin üzerinde şirket arasından dünyanın en iyi işverenleri belirlendi.

Umut Günal: “Forbes’un gerçekleştirdiği ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırmasında bu yıl da Türkiye’nin 1 numaralı işvereni olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, “Türkiye’nin en büyük şirketler Topluluğu olarak 10’dan fazla farklı sektörde, 50’nin üzerinde ülkede operasyonlarımızla faaliyet gösteriyoruz. Bu büyük ekosistemimizin bize sağladığı çeşitlilikle çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru anlamayı ve onlara farklı çözümler sunmayı her zaman odağımızda tutuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte çalışma arkadaşlarımızın yeni yetkinlikler kazanmalarını destekleyen uygulamaları sürekli devreye alıyor, uzun vadeli değer yaratma hedefiyle hareket ediyoruz. CEO’muz Sayın Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde sürdürdüğümüz kültürel dönüşüm programımızın önemli bileşenleri arasında insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalar yer alıyor” dedi.

Umut Günal sözlerine şöyle devam etti: “Beklentilerin farklılaştığı ve iş yapış şekillerinin değiştiği bu dönemde çevik çalışma modelini benimseyerek çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çevik dönüşüm ile Türkiye’nin en büyük çevik ekosistemini oluşturduk. 25’ten fazla şirketimizde 8.000’den fazla çalışma arkadaşımız çevik yöntemlerle çalışıyor. Bunun yanı sıra kişiselleştirilmiş hibrit çalışma deneyimi ve Topluluğumuz bünyesindeki şirketlerimizin farklı ofislerinden çalışma olanağı sunduğumuz Koç OfficeFree projemizle çalışma arkadaşlarımız için hem yurt içi hem de yurt dışında 50’den fazla ofiste çalışma imkânı sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımıza yalnızca bugüne yönelik değil, gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri de kazandırmayı amaçlıyoruz. Dünyanın önde gelen iş ve ekonomi yayınlarından Forbes’un gerçekleştirdiği ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırmasında bu yıl da Türkiye’nin 1 numaralı işvereni olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarılı tabloyu mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”