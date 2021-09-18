Türkiye'de her gün yüz binlerce kamyonun yük aldığını kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“ Günde ortalama 450 bin kamyonun yük aldığı ülkemizde, yollarda gördüğünüz kamyonların 2/3'ü KOBİ’lerden yükleme yapıyor. Diğer bir deyişle, KOBİ’lerden her gün 300 bin kamyon yük çıkıyor” dedi.

Yüklerin çoğu OSB'lerden ve liman bölgelerinden çıkıyor

Ülkemizdeki yüklerin çoğunun OSB'lerden ve liman bölgelerinden çıktığını ifade eden Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

“ Türkiye’de 81 ilde toplamda 352 organize sanayi bölgesi bulunuyor. OSB’den 327 tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, 25 tanesi ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerden oluşuyor. Bu OSB’lerden 259’u faal ve kuruluşunu tamamlanmış durumdadır. OSB’lerde üretim yapan 67 bin KOBİ bulunuyor. Bu KOBİ’lerde 2 milyon 170 bin kişi doğrudan istihdam ediliyor. KOBİ’lerin toplam üretim içindeki payı %35’lere geldi. 2019 yılında ihracat yapan 84 bin girişimin yüzde 60,8’i mikro ölçekli, yüzde 27,1’i küçük ölçekli ve yüzde 9,5’i orta ölçekli şirketlerden oluşuyor. 2020 yılında Türkiye genelinde toplam ihracatın yüzde 43,7’sini büyük ölçekli şirketler gerçekleştirmiştir. 2020 yılında KOBİ’ler, ihracatın yaklaşık yüzde 59’unu gerçekleştirmişlerdir. KOBİ’lerde toplam ihracat değeri 110 milyar doları geçmiştir. Bu değerlendirmelerin ışığında, onbinlerce kamyonun aldığı yüklerin çoğunun OSB'lerden ve liman bölgelerinden gerçekleştiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

KOBİ’ler uçtan uca lojistik süreçlerini Tırport ile yönetiyor

KOBİ üreticilerin işlerinin zor olduğunu ve kıt kaynaklarla üretim yaptıklarını anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: