Klasik ve Nadir Bulunan Otomobillerin Tek Adresi: Yeniköy Motors

Ulusal ve uluslararası bir ağa sahip olan Yeniköy Motors, 1991 yılından bu yana, Türkiye’nin en güvenilir ve en büyük lüks araç filosuna sahip firmaları arasında başı çekiyor. Adını İstanbul Boğazı’nın en güzel noktasında yer alan “Yeniköy” semtinden alan Yeniköy Motors; yıllardır dünyaca ünlü otomobil markalarının bayiliklerini başarıyla yürütüyor.

Premium araç tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Yeniköy Motors, aynı zamanda operasyonel leasing ve gayrimenkul alanlarında hizmet veren bir şirketler topluluğu. 2015 yılında İngiliz efsanesi Aston Martin’in Türkiye distribütörlüğünü de alarak Türkiye otomotiv sektöründe bir başarıya daha imza atan Yeniköy Motors, yaklaşık 30 yıldır ünlü otomobil markalarının satışını başarıyla üstleniyor. Yeniköy Motors aynı zamanda Aston Martin’in tüm Türkiye haklarının sahibi. D&D Motorlu Araçlar A.Ş.’yi kurarak Aston Martin Türkiye’yi bünyesine aldığını da bir kez daha hatırlatalım! Her ne kadar otomobil tutkunları bilse de!

1928 Model Ford’dan 1973 Morris/ Mini’ye

2015 yılında ikinci showroom’unu İzmir Folkart Towers'ta hizmete sunan, aynı yıl içinde İstanbul Maslak'ta Özel Servisi’ni açan, 2018 yılında ise üçüncü showroom’unu Kartal’da hayata geçiren Yeniköy Motors; Türkiye’de, hatta dünyada nadir bulunan, klasik otomobillerin de buluşma noktası. Türkiye’de tek olan Ferrari Pista, Porsche GT3 RS, Ford Flex gibi araçların yanı sıra 1973 Morris/ Mini 850 1.0, 1970 Pontiac/ Grand Am Prix GP Model J, 1969 Chevrolet/ Impala, 1990 Cadillac/ DeVille 4.6 DTS, 1967 Rolls Royce/ Silver Shadow ve 1928 model klasik bir Ford da şu anda satışta!

Aradığı aracı Türkiye’de bulamayan müşterilerine 30 gün içerisinde tüm yasal işlemleri tamamlayarak araç teslim garantisi sunan Yeniköy Motors, uzun ya da kısa dönem araç kiralama seçenekleri ile de müşterilerinin her ihtiyacını karşılamaya özen gösteriyor. Kartal Showroom’unda lüks araç portföyünün yanı sıra Volkswagen, Ford, Honda, Nissan, Hyundai, Toyota, Opel, Renault gibi alternatif marka araçları da satışa sunan Yeniköy Motors, tüm otomobil tutkunlarını showroomlarına davet ediyor!