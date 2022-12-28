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Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

ŞİRKETLER 28.12.2022, 11:09
Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kaliteli lastik, yolculukta geçirilen kaliteli ve güvenli zaman dilimi anlamına geliyor. Bu nedenle kış lastiğini doğru tanımak ve doğru seçmek büyük önem taşıyor. Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, kış lastiği seçmek isteyenler için önerilerde bulunurken doğru bilinen yanlışları da gözler önüne seriyor.

Kış lastikleri karlı, çamurlu, buzlu ve donmuş zeminlerde daha iyi çekiş, yol tutuşu ve direksiyon hâkimiyeti sağlar. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde zemin sıcaklığı hava sıcaklığından daha düşük olacağından hava daha ılıman olsa dahi kış lastikleri aracınızı kullanırken büyük avantaj sağlar. Özel olarak formüle edilmiş sırt kauçuğundan ve kış şartlarına uygun sırt deseniyle üretilen kış lastikleri, otomobilinizi buzlu ve karlı yollarda kontrol etmenizi kolaylaştırır. Kış lastiklerinin sırt blokları daha geniştir ve sırt deseninde kışın yolda, tepelerde ve keskin virajlarda yol tutuşu için lastiğe ekstra kavrama gücü veren ve kar birikimini önleyen ekstra kanallar bulunur. Bazı kış lastiklerinde ekstra güçlü yol tutuşu için küçük çiviler de yer alır. Bunlar kış boyunca zorlu koşulları yaşayan yerlerde çok önemlidir. Yaz lastiklerinin hamurları düşük sıcaklıklarda sertleşerek yola tutunma kabiliyetlerini kısmen kaybederler bu da bazı güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu nedenle 7℃ derece altında kış lastiği kullanmak gerekmektedir.

Kış lastiği ile ilgili dikkat etmeniz gerekenleri Goodyear sizler için hazırladı;

•              Kış lastiklerinin desen yapısı ve hamur özellikleri yaz lastiklerinden farklıdır. Bu sayede kış lastiğinin karlı ve buzlu zemin yol tutuşu artar. Bu da tüketiciler için, çok daha güvenli sürüş performansı demektir.

•              Kış lastiği ne kadar fazla diş derinliğine sahipse, kışın yollarda o kadar iyi performans gösterir.

•              Lastikte bulunan testere şekilli merkezi kanal yapısı frenleme anında etkili kar küreme işlevi görür. Değişken kenar açılı testere şekli karlı ve buzlu zeminlerde üstün çekiş gücü sağlar. Zorlu kış koşullarında bu özelliğe sahip lastikler tercih edilmelidir.

•              Tüm kış lastikleri aynı değildir. Her kış lastiği bünyesinde farklı teknik özellikleri barındırabilir. Aracınıza ve sürüş koşullarınıza en uygun kış lastiğini seçerken bayideki yetkili kişilere danışınız.

Kış lastiği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Türkiye'de kış lastiği kullanımının son 4-5 yılda arttığını ancak henüz Avrupa ülkelerindeki kadar yaygın olmadığının altını çizen Goodyear, kış lastikleri ile ilgili doğru bilinen yanlışları bir araya getirdi.

  

#Kış lastiği #Goodyear
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